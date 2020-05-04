【俄羅斯疫情】經濟受挫拖累民望下滑　普京執政能力或受考驗

長久以來，俄羅斯總統普京以經濟穩定換來對民眾實施政治自由上的限制，但民意隨著疫情衝擊該國經濟而大跌，普京的執政能力或亦面臨挑戰。根據獨立民研機構Levada上月一項調查顯示，普京的支持度已由2月的69%跌至63%。而在疫情大爆發前，俄羅斯國家民意調查機構VTsIOM於3月11日進行的民調顯示，6成4人支持普京修改憲法，惟在疫情持續惡化後，4月17日民調的支持率降已至5成。俄羅斯封城措施已觸發民眾示威，譬如北奥塞梯的首府弗拉季高加（Vladikavkaz）有數百人抗議居家隔離令；當地科網巨頭Yandex開發的一款手機地圖應用程式上，亦有網民貼出數以千計則反對普京的留言。

然而，Levada總監Denis Volkov指出，影響民調結果的主要因素並非疫情，而是經濟問題，民眾擔心失業、工薪酬被削減和生活水平下降。而在過去數月，政府試圖在社會上不滿情緒進一步升溫前，將現時狀況正常化。Volkov指出，在愈來愈多不確定因素之下，人民的不滿將隨著經濟問題俱增，民眾支持政府修改憲法的意欲將大減，民憤亦將對普京在2024年後再競逐連任總統構成影響。

他又指出，疫情持續惡化將導致漫長的經濟衰退及疲弱的復甦，亦會抑制國民的消費能力，繼而在臨近明年9月舉行的議會選舉之際，削弱對統治政權的支持。

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