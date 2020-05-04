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【疫市營商】WeChat Pay HK推多款獎賞刺激消費　7-11掃碼賺電子現金券

商業 16:38 2020/05/04

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WeChat Pay HK於五月推出多款消費獎賞，首輪優惠包括與7-Eleven便利店合作推出高達HK$35專屬獎賞。（WeChat Pay HK提供圖片）

為了推動本地消費，WeChat Pay HK於五月推出多款消費獎賞，首輪優惠包括與7-Eleven便利店合作推出高達HK$35專屬獎賞、「多用多賞」電子現金券活動、「買住＋食住日日賺」儲印花活動等，讓用戶以多種方式換領電子現金券。

【疫市營商】Uber Eats進駐天水圍區　限時優惠全單免送餐費 （附優惠碼）

7-Eleven掃碼消費　賺HK$35電子現金券 
與7-Eleven合作方面，由即日起至5月31日，用戶於全港7-Eleven門店內，以WeChat掃描指定的小程式碼，即可獲一張HK$5專屬電子現金劵，推廣期內最多可享兩張電子現金劵即總值HK$10獎賞。再者，以WeChat Pay HK消費滿HK$10或增值錢包餘額滿HK$200即可獲一個電子印花，推廣期內最多可獲六個印花（增值餘額最多可獲一個印花）。憑兩個印花即可獲兌換張HK$5電子現金券，即推廣期內可換總值HK$15的獎賞。此外，由即日起至6月30日，於7-Eleven門店內消費，可賺指定印花以兌換高達HK$10電子現金券。 

【疫市營商】Visa推母親節網購優惠　夥Switch & Co等涵蓋美容服飾

多用多賞活動　領取HK$12電子現金券 
5月亦有多用多賞活動，由即日起至5月31日，WeChat Pay HK用戶於優惠專區內進入「多用多賞」推廣活動頁面，即可領取通用電子現金券一張。用戶最多可領取及使用4張「多用多賞」通用券，並可於全港所有接受WeChat Pay HK的商戶，單次消費滿HK$10時使用。

買住＋食住日日賺　兌換HK$40電子現金券
WeChat Pay HK今個月更加推「買住＋食住日日賺」活動，由即日起至6月30日，用戶於指定參與商戶以WeChat Pay HK單次消費滿HK$10，即可獲電子印花一個，每月最多可獲六個印花。用戶憑三個印花即可獲兌換一張HK$5電子現金券，即推廣期內最多可兌換總值HK$40電子現金券。

【疫市營商】Klook夥BRUNO　推母親節限量優惠

責任編輯：朱悅瀅

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