Windows 10 再現安全漏洞　更新或延至月底推出

▲ 微軟（Microsoft）每天會為作業系統 Windows 10 推出兩次大更新，惟綜合外媒最新消息，因為微軟日前發現有安全漏洞，所以需時修復，延遲至本月底才正式推出更新檔。

微軟（Microsoft）每天會為作業系統 Windows 10 推出兩次大更新，據外媒《ZDNet》早前報道，Windows 10的2004版本功能更新估計於本月 12 日釋出。不過綜合外媒最新消息，因為微軟日前發現有安全漏洞，所以需時修復，延遲至本月底才正式推出更新檔。

據外媒報道，微軟發現針對Windows 10系統2004版本的零時差攻擊（zero-day exploit），需修復有關漏洞，故預計影響更新檔釋出的時間。由原定計劃於下周二（12 日）向使用者釋出，延後至 28 日。

零時差攻擊是指黑客針對廠商尚未釋出修補更新，或其未知的漏洞向系統、伺服器或網路發出攻擊。使用的攻擊方式主要有網路釣魚郵件、利用惡意廣告及網站植入含有漏洞攻擊的惡意程式等。

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不過有關消息尚待官方證實，用戶可留意Windows更新通知。若未有開啟自動更新功能的用戶，可使用人手操作，按開始>設定>更新與安全性，再選取Windows Update，就能檢查Windows系統可用的更新。

而Windows 10（2004版本）功能更新主要如：支援無密碼登錄、微軟鍵盤快捷鍵中新增字元表情符號及表情符號，以及建立四個快速搜尋頁籤功能包括天氣、熱門新聞、往年今日歷史、電影新資訊於搜尋主頁上等。

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責任編輯：張寶燕

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