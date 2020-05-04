【中美貿易戰】美股重返3月底？ 熊市再破底機會60%

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【日本疫情】安倍宣布 延長緊急狀態至5月31日
新冠病毒疫情尚未回穩，中美貿易戰矛盾有再度激化苖頭，美國總統特朗普威脅關稅懲罰中國隱瞞疫情。中美貿易戰再次升溫，加上疫情，令人擔心美股會否重返3月下旬疫情大爆發後底部，分析指，按美股近1世紀歷史，6成時間出現更低的第2隻腳，故可能性不能完全抹殺。
Bespoke Investment Group研究美國過去1世紀歷史，發現1928年以來，美股25次熊市中，近6成時間出現第2次急插，比第1次一挫跌得更深。
Bespoke報告指，上世紀20年代末的大蕭條熊市期間，標指曾在58日內下跌44.58%，之後反彈逾20%，但「脫熊」338日後跌穿之前底部，之後多年維持一浪低於一浪下跌走勢。
不過，Bespoke亦指出，1940年以前，出於上述情況機會較高，11次熊市中，有9次出現第2隻腳，且跌穿之前底部；1940年後的熊市，出現這種情況的次數較少，對上一次是在金融海嘯時。
美國聯儲局放寬貨幣政策，加上華府大開水喉，以財政政策頂住經濟，令投資者對經濟前景有憧憬，現階段市場氣氛不差。惟一旦中美貿易戰重啟，本已因疫情元氣大傷的經濟狀況，雙重打擊下，恐再次動搖市場信心。
責任編輯：林建忠