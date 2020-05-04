近日差不多所有專家都看不好樓市，極端的說會跌三、四成，但大多數說跌15至20%，業界亦以此理由要求政府撤辣，而政府正在忙於抗疫，暫時未有回應業界要求。就算回應，我相信答案仍然是不會撤辣，理由是中原城市領先指數，上周五破了近8個星期高位，這表示樓價在大家一致睇淡，劈價連連不斷下，仍然有一定升幅，而且新樓盤銷售不俗，雖然是只有去年同期八成，但大家別忘記，地產商去年賣的是全新樓盤，現在賣的是新樓貨尾單位，有去年同期八成已經是相當理想。



很多人不明白，為何大家在一致看淡的情況下，CCL仍然上升，是否指數作假？筆者認為不是，現在樓市是處於調整期反彈，股票投資者應該明白，當股市下跌，總有一些時候會反彈，反之亦然。所以就算中原指數上升，亦不能說樓市掉頭回升。

整體來說，樓市仍然會向下調整，關鍵是地產商何時推出新樓盤，當新樓盤開始發售，打算買樓的人就會發覺，新樓與二手樓的樓價相差不遠。購買力就會轉移買新樓，二手樓業主必定要降價才可以賣樓，到那時候，樓價就會出現調整，不過，幅度是不會很大，不用擔心。

亦有專家死心不息，認為市場上的劈價盤不絕，樓市根本沒有反彈，中原指數未能反應實際情況。我認為，中原指數沒有造假，市場上亦有劈價盤，這是大數據與小數據的分別！中原指數講的是大數據，樓市買賣交易的平均數；而劈價盤是小數據，是物業代理有心向外發放的信息，也沒有造假。但與此同時，亦有不少市價成交，物業代理就沒有交代，至於代理為何要發放一些劈價盤信息，很簡單直接，就是想業主賣樓，如果物業代理想人買樓，就會發放一些樓價大幅高於市價的成交個案，吸引那些打算買樓的人追價入市。做生意，人同此心，心同此理，千萬不要話人做假，很容易會被人告誹謗。



原文刊於654期《iMoney Wealth》鑑古知今。

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