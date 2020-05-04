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【新冠肺炎】港商獲豁免強制隔離　商會：沒有廠房如何申請？

商業 16:18 2020/05/04

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部分港商是貿易公司、提供專業服務、或僅承包部分生產線，不設自家廠房，未能提供廠房資料。（資料圖片）

工業貿易署即日起，處理港商申請往返中國豁免隔離安排。香港中華出入口商會副會長許華傑透露，現時開始作內部宣傳，惟冀政府可解答沒有廠房的企業應如何申請。

【新冠肺炎】港商往返中國免14日隔離　即日起可申請（附申請表及要求）

許華傑接受本報查詢時透露，雖未知有多少會員會申請，但預計反應相當熱烈。他認為，申請所需的文件及要求似乎不算繁複，但留意到申請人需遞交在中國生產作業的廠房之資料。許指出，部分會員是貿易公司、提供專業服務、或僅承包部分生產線，不設自家廠房，未能提供廠房資料。不過，他相信隨著港商提交申請，政府將會逐步解答相關問題，不擔心相關申請出現困難。

另一方面，目前政府向每間企業僅批出兩個名額。許華傑相信此方案僅屬暫時性質，希望隨著疫情受控，相關出入境限制可以鬆綁。他期望，最多只會再維持一個月。

【新冠肺炎】港商往返中國豁免14日隔離　邱騰華：將向每間公司批出2個名額

工總：有助減低本港失業率
香港工業總會（工總），相信此舉將有助紓緩跨境企業實際的營運困難，尤其得以維持跨境人員生計，某程度上可緩解本港失業率上升的情況。

工總主席葉中賢表示，「工總認為措施有助維持兩地跨境的生產活動，為相關企業的日常生產提供便利條件；同時亦可從一定程度上減低本港失業率，特別是針對從事跨境商務活動的高技能勞動人才，保障兩地僱員在疫情下仍能留守工作崗位，最終實現『撐企業、保就業』的雙重目標。」

【餐飲寒冬】喜茶進駐香港不足2年　不敵社運及市場競爭門店大減

記者：葉泳珊

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