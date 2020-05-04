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【澳洲疫情】解封後爆集體感染 單日確診創兩周新高

環球社會熱點 16:10 2020/05/04

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澳洲疫情或現反彈，肉類加工廠在解封後爆發集體感染，學校也出現確診病例。澳洲周一（4日）新增26宗確診，為兩周以來的單日新高，包括一名7歲男童。其中，維多利亞州佔最多新增確診，有22宗新增病例，19宗與肉類加工廠有關。

澳洲累計約6800宗確診，95人死亡，近一半確診病例來自人口最多的新南威爾士州。各國州分的解封程度不同，新南威爾士州允許民眾兩人同行拜訪親友；維多利亞州考慮下周一（11日）放寬居家令；旅遊勝地南澳州計劃解除跨州旅行禁令。

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新南威爾士州州長貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）表示，一名7歲男童確診，是州內唯一新增病例，男童就讀的學校已關閉及消毒，地方衛生部門努力追蹤感染途徑。

當局證實，男童就讀悉尼西部的公立學校。復課後出現確診個案，再次觸發外界討論，學童應否繼續上課。聯邦政府早前稱，學校應重開，因小童播毒風險很小。新南威爾士州分批重開學校；維多利亞州停課至年中。

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另外，墨爾本西部一間肉類加工廠爆發集體感染，累計34宗確診；在過去一日，19人確診。維多利亞州政府不願透露是哪一間肉類加工廠，僅稱工廠對公共衛生沒有構成威脅。製肉廠「Cedar Meats」周一確認，工廠出現多宗確診。

工廠強調，公司將員工、訪客、供應商和顧客的安全及福祉放於首位，已要求所有員工自我隔離。工廠重申，已按照澳洲標準生產肉類。

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