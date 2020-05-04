【定期存款】 富邦全面下調短中長息0.2厘 1年存息失守2厘

▲ 5月開局，富邦全面調低短中長息0.2厘，更把半年及一年兩厘息下架。

甫踏入5月，港元定期存款息率的減息潮持續，今天（5月4日）富邦全面調低港元定存短中長息0.2厘；如把3個月年息下調0.2厘後，新息率至2.1厘。以入場費100萬元的全新資金計，百萬富翁由原本可賺息5,750元；如今變相少袋一張大牛、即500元，只能收取5,250萬元利息。現時富邦最高息要求全新的指定理財戶，以及全新資金。

至於若非全新客戶，富邦現有存戶的港元定存短中長息更撤兩厘，舉3個月、半年及一年期為例，經調低0.2厘後，罕有齊報1.8厘。專家以1個月港元拆息已7連跌，今日報1.06厘，料存息再隨拆息走低而下調。

招商永隆銀行司庫蕭啟洪認為，美股於「五窮月」開局即急挫逾600點，主因是特朗普威脅重新對內地實施關稅。在關稅威脅下，亞州股市普遍低開，港股亦曾急瀉千點。

但蕭啟洪補充，港匯仍偏向強方兌換保證，約在7.7517水平上落。而港元拆息亦全線下跌，銀行體系結餘續回升。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪