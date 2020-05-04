  • 29°C
香港時間 : 2020504日 (一) 17:48
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【定期存款】 富邦全面下調短中長息0.2厘 1年存息失守2厘

金融經濟 16:23 2020/05/04

分享：

5月開局，富邦全面調低短中長息0.2厘，更把半年及一年兩厘息下架。

甫踏入5月，港元定期存款息率的減息潮持續，今天（5月4日）富邦全面調低港元定存短中長息0.2厘；如把3個月年息下調0.2厘後，新息率至2.1厘。以入場費100萬元的全新資金計，百萬富翁由原本可賺息5,750元；如今變相少袋一張大牛、即500元，只能收取5,250萬元利息。現時富邦最高息要求全新的指定理財戶，以及全新資金。

至於若非全新客戶，富邦現有存戶的港元定存短中長息更撤兩厘，舉3個月、半年及一年期為例，經調低0.2厘後，罕有齊報1.8厘。專家以1個月港元拆息已7連跌，今日報1.06厘，料存息再隨拆息走低而下調。

招商永隆銀行司庫蕭啟洪認為，美股於「五窮月」開局即急挫逾600點，主因是特朗普威脅重新對內地實施關稅。在關稅威脅下，亞州股市普遍低開，港股亦曾急瀉千點。

但蕭啟洪補充，港匯仍偏向強方兌換保證，約在7.7517水平上落。而港元拆息亦全線下跌，銀行體系結餘續回升。

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品

記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

欄名 : 存款收息

最新專欄文章 更多

【定期存款】澳元定存息最高10厘　花旗料滙價年底見0.67
2020/05/01
【定期存款】澳元定存息最高10厘　花旗料滙價年底見0.67
【定期存款】無懼虛擬銀行鬥突擊　7中小行照減港元息
2020/05/01
【定期存款】無懼虛擬銀行鬥突擊　7中小行照減港元息
【定期存款】7行鬥減港元定存息 無懼3間虛銀突擊
2020/04/29
【定期存款】7行鬥減港元定存息 無懼3間虛銀突擊
【定期存款】天星銀行港元定存 5厘超高息最後召集
2020/04/29
【定期存款】天星銀行港元定存 5厘超高息最後召集
【定期存款】5行鬥減港元定存息 無懼虛擬銀行連環出擊
2020/04/17
【定期存款】5行鬥減港元定存息 無懼虛擬銀行連環出擊
港元同業拆息 中美貿易戰 關稅 特朗普 富邦銀行 港元定期存款 定期存款
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

恒生指數「5窮月」開局瀉1029點　期指大低水241點（不斷更新）
恒生指數「5窮月」開局瀉1029點　期指大低水241點（不斷更新）
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
【餐飲寒冬】限聚令下邊間連鎖餐廳最慘？ 等數據話你知
【餐飲寒冬】限聚令下邊間連鎖餐廳最慘？ 等數據話你知
【餐飲寒冬】喜茶分店連環結業　香港只剩兩間分店營業
【餐飲寒冬】喜茶分店連環結業　香港只剩兩間分店營業
【長和整口罩】屈臣氏港產口罩WatsMask 5月中發售　最平70元30片（多圖、有片）
【長和整口罩】屈臣氏港產口罩WatsMask 5月中發售　最平70元30片（多圖、有片）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）