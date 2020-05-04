【巴菲特陷阱】股神開口中航空股「致命陷阱」　國泰、三大中資航空股尾市跌幅收窄（第二版）

▲ 巴菲特2013年曾形容航空股是投資者的致命陷阱，但他2016年起大舉買入航空股。

有股神之稱的巴菲特（Warren Buffett）投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway）首季虧損近500億美元，並直言已清空美國4大航空股。巴菲特不留情沽出航空股，香港上市的航空股周一（4日）沽壓沉重，一度跌近一成，收市跌幅稍稍收窄，東航 （00670） 全日跌4.3%，國航 （00753） 跌5.9%，南航 （01055） 就跌6.2%。

國泰航空 （00293） 則跌1.4%。

三大內地航空上季虧損達39.3億至52.6億元人民幣，大和指，三大內地航空公司的本地客量漸回復，雖然步伐不一，全年也未能回復盈利，但看好暑假旺季可刺激股價重估機會，仍予三家股份「買入」評級。

國泰航空 （00293） 未有公布首季季績，滙豐證券最新更新預測，料國泰全年虧損將達90億元，較原先估計虧損18億元明顯惡化，但相信疫情受控後需求會反彈，上調國泰未來數年盈利預測，降目標價至8.7元。

買全美航空股份損手 2007、13年曾狠批航空股投資價值

事實上，巴菲特30年也曾投資航空股，購入全美航空（US Air）的高息優先股，但全美航空無力支付股息，並與美航合併，令股神急急蝕賣股份後，他就幾乎不沾手航空股近20年。

他曾屢於在股東會批評航空股，如在2007年寫給股東的信，形容航空業客戶欠忠誠、競爭激烈，於2013年股東會更形容航空股是「投資者的致命陷阱（Death Trap）」。

不過，2016年，巴菲特再次「反口」，一度持有4大美資航空股約一成股權，期間美資航空股股價、業績都未有異樣，惟是次新冠肺炎一疫，巴菲特被以往的自己不幸言中。

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