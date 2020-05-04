【騰訊閱文】騰訊閱文「霸權合同」惹爭議　內地作者發起「五五斷更節」維權

騰訊 （00700） 徹底接管閱文 （00772） 後，外界憧憬騰訊能夠整合閱文旗下IP資源，打造更多《慶餘年》。但高層變動後，旗下創作者在網上曝光新合同，指出當中諸多霸王條款，對創作者而言等同簽「賣身契」。新合同激發閱文與創作者的矛盾，創作者及網友發起「五五斷更節」（即：5月5日停止更新作品）抗議騰訊及閱文的版權壟斷。

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騰訊 （00700） 現跌3.96%，報401.4元；閱文 （00772） 仍挫7.89%，報32.1元。

騰訊靠互聯網創意賺錢，多年來透過併購，產業滲透至網絡文學、音樂、遊戲、直播、影視、社交等多個領域，一躍成為文娛行業的龍頭，在網絡平台有絕對的話語權。騰訊接管閱文後，迅速推新合同，引起極大爭議，創作者紛紛指作者得不到尊重、作品版權得不到保障。

內地原創作者及網友發起的維權運動「五五斷更節」，5月5日所有創作者集體斷更，希望该日成為固定節日，讓資本家看到原創作者的力量。目前，閱文旗下擁有810萬創作者。

為何选择在5月5日？有網友稱，5月5日是馬克思誕辰，而現在所進行的是「階級鬥爭」。

針對「全網斷更」事件，共青團中央也發聲，要保護文學、藝術和科學作品作者的著作權，促進社會主義精神文明、物質文明建設。

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