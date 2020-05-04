【歐洲復工】民眾踩單車返工 怕巴士地鐵多人

▲ 歐洲有很多民眾於復工後改踩單車上下班，避免公共交通工具車廂人多擁擠而增加染疫風險。

歐洲多國的新冠肺炎疫情漸趨平穩，不少國家已分階段逐步復工復產。歐洲有很多民眾於復工後改踩單車上下班，避免公共交通工具車廂人多擁擠而增加染疫風險。有國家更制定補貼及擴闊單車道等措施，鼓勵更多人踩單車出門。

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歐洲的新冠肺炎疫情有放緩趨勢，多國復工以搶救經濟。但公共交通工具人多擠逼，容易成爲疫情再度擴散的溫床。因此不少民眾寧願選擇踩單車出門。

歐洲單車手聯會聯合主席卡貝爾（Morton Kabell）表示，很多人害怕乘坐公共交通工具，但民眾始終也要工作，目前不少城市難以應付增長的車流，建議各城市擴闊單車道。

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事實上，各國政府因應踩單車的民眾數量增長，也採取多項措施。法國宣布將為每位踩單車的民眾提供最高50歐元（約422港元）的維修津貼，讓法國人可維修單車，以在5月11日解封時可踩單車出入。倫敦及巴黎開放共享單車服務供醫護人員免費使用。

德國柏林則於馬路上加劃黃綫設單車道，供踩單車的民眾專用。至於西班牙巴塞羅那、意大利米蘭、秘魯利馬等城市也有類似的建議。

哥倫比亞首都波哥大的藍領工人主要靠單車出入，市長洛佩斯（Claudia López）則敦促民眾如在本周復工，應踩單車出門，避免乘坐公共交通工具。

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但民眾要踩單車來完全替代公共交通工具出入，仍要面對部分限制。大多數西班牙城市都急於關閉共享單車服務，指共享單車容易導致疫情擴散。至於西班牙馬德里就於上周重開共享單車服務，但營運機構每晚都要為單車消毒，更要求民眾踩共享單車時必須戴手套。

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