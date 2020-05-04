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【喜茶關店】除了喜茶　騰訊還投資了甚麼消費品牌？

股樓投資 17:30 2020/05/04

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【iM訊】一度在本港大受歡迎的連鎖茶飲店喜茶，業務接連受社會運動及肺炎疫情影響下，昨日傳出在本港關閉3/4間分店，令市場嘩然。眾所周知，內地科網巨頭騰訊控股（00700）是喜茶投資者之一。去年7月，曾有傳喜茶完成一輪由騰訊和紅杉資本領投的融資，當時估值達90億元人民幣。3月據內地媒體報道，喜茶即將完成新一輪融資，聯合領投方為高瓴資本和美資基金蔻圖資本（Coatue Management），此輪融資後，喜茶估值或將超過160億元人民幣，意味騰訊投資或已升值。雖然喜茶傳縮本港業務，然而其絕大部分業務位於內地，喜茶在當地飲品在疫情下仍然加價, 熱潮絲毫未退。

相關文章：【餐飲業寒冬】內地網紅店喜茶結束香港3／4門店    

為打造消費生態圈，騰訊向來無寶不落。號稱全集團最神秘的投資部門近日更成立網站，披露目前投資的項目。在「消費零售」一環中，除了喜茶，騰訊還投資了16個內地消費品牌。包括本港上市的有美團點評（03690）, 美國上市的京東（JD）、拼多多（PDD）及唯品會（VIPS），以及內地上市的永輝超市（滬：601933）及海瀾之家（滬：600398）。

相關文章：傳喜茶完成新一輪融資　估值大增八成至160億人民幣.

其他消費相關的投資項目，則有內地社交平台小紅書、嬰童產品專賣店孩子王、日系用品專賣店名創優品及聯同安踏（02020）投資的歐洲零售體育品牌Amer Sports等。

騰訊投資網頁連結：

https://investment.tencent.com/portfolio.html

 

撰文 : 李尚毅

騰訊控股（00700） 經濟

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