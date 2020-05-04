市況波動市場前景未明

全球經濟持續受疫情影響，供大於求令油價大幅下跌，市場氣氛動盪，各國央行和政府紛紛推出救市措施應對。新型冠狀病毒疫情的全面影響仍難以預測，短期氣氛未許樂觀。

各國財政政策紛紛出台救市

緊隨各國央行推出救市措施後，一系列財政政策亦迅速出台以應對新冠肺炎的廣泛影響。20國集團國家已承諾推出超過5萬億美元刺激計劃，並期望通過更多途徑以緩和疫情對全球經濟的影響。美國通過史無前例佔其國內生產總值近10%的2萬億美元刺激計劃，當中包括直接支付給家庭的補貼，以及對受影響行業，如航空公司、酒店和醫院的貸款和擔保。其他國家亦紛紛推出措施，同樣強調對各行各業的僱員和大小企業提供廣泛支持。迄今為止各國已及時採取應對措施，但其效果將於數月後得以顯現，並對經濟產生正面影響。只有時間才能證明這些措施是否足以抵銷疫情所造成的損失。疫情使全球經濟停頓的時間越長，反彈所需的支持亦越多。

油價急速下跌

第一季度石油價格下跌超過60%，而不少石油庫存價值下跌超過一半。更有甚者，原油期貨五月份合約的價格於四月中跌入負數，而六月份期貨合約價格也緊隨其後下跌。因新冠肺炎疫情而實施的封關措施對石油需求造成衝擊，加上沙特阿拉伯與俄羅斯之間透過原油市場價格戰搶佔市場份額，對本已供過於求的市場帶來雙重打擊。目前以美國頁岩油公司為主的不少生產商的經營無法達至收支平衡。上升的風險在美國高收益市場顯而易見，當中有10% 資產成份為能源公司，而收益率已超過10%。石油輸出國組織與盟友（OPEC+）之間達成協議，但持續的結構失衡和經濟嚴重下滑將進一步令能源業受壓。我們認為油價的挑戰會在未來一至兩個月內持續，但是達到供需平衡不會需要太久時間。

聯儲局及時出手減輕市場憂慮

疫情導致市場在三月急劇下滑，投資者紛紛拋售債券令債券市場的流動性壓力加劇。在沒有買家接貨的情況下，投資者被迫以低價售出債券。部分原因可歸咎於債券流出數量龐大，但問題的癥結在於全球金融危機後對銀行的監管有所加強，限制了銀行利用其資產負債表的能力。為了應對一觸即發的流動性危機，聯儲局及時向市場注入大量流動性，包括開啟無限量量化寬鬆，以及向企業和市政府購買債券，藉此為債券定價設下限。目前，信貸市場已逐漸回穩，可見這些極端措施似乎有助減輕市場憂慮。然而，這些措施是否足以帶領市場度過這場危機仍有待觀察，否則聯儲局或可能需要「採取一切手段」。

環顧新興市場，中國遏止疫情工作成效顯著，加上當局早前推出有利的政策措施，均帶來利好因素。聯儲局偏鴿取態為新興市場央行帶來推行寬鬆政策的空間，相對已發展市場，新興市場股票估值仍然吸引。但是，出口型經濟會受到較大挑戰。