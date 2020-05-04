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特朗普於林肯紀念堂發表偉論：「除了我沒有人被傳媒這樣攻擊過！」

環球政經 15:26 2020/05/04

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特朗普周日晚上接受 Fox News訪問時表示，沒有人比他更常受到傳媒攻擊，更稱自己為最不受傳媒歡迎的一位總統，看來非常不滿他與傳媒現時的關係。

相關文章：【美國疫情】特朗普：我至少已拯救150萬美國人
當晚訪問在華盛頓的林肯紀念堂進行，特朗普望著身後的華盛頓銅像，説道：「很多人都說，沒有人比華盛頓與傳媒的關係更差，但我認爲傳媒對待我比他更差！」

相關文章：【美國疫情】特朗普卸膊 批情報機關遲通報疫情

雖然自知與傳媒關係相當惡劣，但這卻沒減低特朗普批評傳媒的意欲。受訪當天，特朗普就傳媒持續質疑政府對新型冠狀肺炎的處理方式有點微言，他又指傳媒很多時對他的提問都相當不尊重，更認爲如果面對這些提問還要保持友善態度，只會讓他們得寸進尺，態度相當强硬。看來特朗普與傳媒的關係，在短期内都不會有太大改善，但重點還是應該落在這位「與傳媒關係最差」總統,能否帶領美國走出新冠肺炎的陰霾。

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撰文 : 成添勇

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