政府豁免內地港企人員強制檢疫 每間公司限2名額

▲ 工貿署即日起接受內地港企的相關人員豁免檢疫申請。

政府公布豁免在內地從事生產作業的香港企業接受的申請機制，在內地從事生產作業的香港企業的擁有人或相關人員，可豁免強制檢疫安排。工業貿易署即日起處理有關申請。



由5月4日起，「持有《商業登記條例》（第310章）下發出的有效商業登記證並在內地從事生產作業的香港企業的擁有人，及該企業所僱用和授權的最多一名人員；或企業所僱用和授權的最多兩名人員」可申請豁免強制檢疫。



獲豁免人士只可前往及逗留於其香港企業在內地的生產作業的廠房所在的城市，以支援該廠房之運作和業務。獲豁免人士在內地停留期間須採取一切所需的防護措施以保障個人衞生，及避免不必要的社交接觸；回港後亦須於留港期間接受由衞生署安排的醫學監測，須配戴口罩和每天量度體溫，並向衞生署呈報任何不適。



合資格的香港企業填妥申請表格後，須連同所需證明文件，透過電郵或傳真向工貿署遞交申請。



此外，工貿署會繼續處理「在內地設有廠房並且為製造和供應香港正常運作，或香港人日常生活所需物品的公司擁有人或其公司所僱用和授權的人員」的豁免申請。

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