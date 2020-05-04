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【牛津疫苗】英國情報：伊朗俄羅斯網軍偷研究 中國或有份

環球社會熱點 14:34 2020/05/04

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【牛津疫苗】英國情報：伊朗俄羅斯網軍偷研究 中國或有份

英國牛津大學開始測試對抗新冠肺炎的疫苗，英國情報機構發現，來自伊朗和俄羅斯網絡攻擊愈來愈多，他們的目標是偷取新冠肺炎研究，包括疫苗研發進展。英媒報道，專家相信，中國也有份參與這些網絡攻擊。英國情報機構批評網絡攻擊「不道德」，中方暫時未有回應。

【五眼聯盟風波】俄稱中國隱瞞論純屬揣測 西方反華政治操作

【五眼聯盟】中國被斥瞞疫或銷毀證據 致全球數十萬人死

《衛報》報道，據了解，伊朗和俄羅斯是網絡攻擊的幕後黑手；專家稱，中國也可能是「犯罪者」（perpetrator）。不過，到目前為止，未有網絡攻擊成功偷取大學或研究機構的研究成果。目前有數十間大學和研究機構，進行診斷、抗體測試、實驗治療等研究。

英國情報機構國家網絡安全中心（National Cyber Security Centre, NCSC）發言人譴責網絡攻擊，指中心發現針對疫情的網絡攻擊比例增加，但對英國的總體攻擊維持穩定的水平。

【中美角力】特朗普改打反華牌救選情 疫情拖累經濟

美國安報告：中國瞞疫以囤積醫療物資

牛津大學的疫苗研究進展領先，近日開始進行人體測試。大學表示，正與NCSC合作，保護研究成果。如果臨床試驗證明疫苗有效，劍橋一間藥廠將與牛津大學合作生產和分發疫苗。

美國國家刑事局前網絡分析師沙利文（James Sullivan）認為，針對疫情研究的網絡攻擊並不罕見，全球大流行導致網絡攻擊普遍增加，是收集和破壞情報的好機會。他指出，可從虛假宣傳活動和網絡間諜活動見到這一點。

沙利文亦歸咎，政治緊張局勢加劇，導致偷取疫苗的網絡攻擊增加。

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