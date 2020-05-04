  • 29°C
香港時間 : 2020504日 (一) 16:17
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美國疫情】恐令10萬人死 特朗普：我已救至少150萬美國人

環球社會熱點 15:56 2020/05/04

分享：

【美國疫情】特朗普：我至少已拯救150萬美國人

美國疫情持續，美國總統特朗普（Donald Trump）估計，新冠肺炎疫情可令美國約10萬人死。不過，特朗普指，自己做了對的事，令他至少已拯救150萬美國人的性命。特朗普又估計，新冠肺炎疫苗可在年底面世。

特朗普接受霍士新聞（Fox News）訪問時表示， 新冠肺炎疫情可令美國約10萬人死，形容情況「恐怖」（horrible），並遠高於特朗普上月估計的約6萬人。

特朗普卸膊 批情報機關遲通報疫情

【美國疫情】自己打獵搵肉食：減壓又放心

不過，特朗普又強調，如果不是華府採取行動，美國至少會失去120萬、140萬甚至150萬人。

特朗普又指，「非常有信心」（very confident）疫苗可在今年年底面世，指華府正持續推進研發疫苗。此前，美國官員指疫苗可能需要12至18個月才能面世。

【五眼聯盟風波】俄稱中國隱瞞論純屬揣測 西方反華政治操作

【五眼聯盟】中國被斥瞞疫或銷毀證據 致全球數十萬人死

在訪問中，特朗普又批評世界衛生組織（WHO）是個「災難」（disaster）。

特朗普指：

「他們（世衛）所說的一切都不對。他們都以中國為中心。無論中國想做些甚麼，他們都同意中國的意見。」

（Everything they've said was wrong. And they're China-centric. They agree with China, whatever China wants to do.）

特朗普改打反華牌救選情 疫情拖累經濟

歐盟外長：之前對中國有點天真 今後將更現實

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

相關文章

【美國疫情】特朗普卸膊 批情報機關遲通報疫情
今日
【美國疫情】特朗普卸膊 批情報機關遲通報疫情
【美國疫情】自己打獵搵肉食：減壓又放心
今日
【美國疫情】自己打獵搵肉食：減壓又放心
【五眼聯盟風波】俄稱中國隱瞞論純屬揣測 西方反華政治操作
今日
【五眼聯盟風波】俄稱中國隱瞞論純屬揣測 西方反華政治操作
【五眼聯盟】中國被斥瞞疫或銷毀證據 致全球數十萬人死
今日
【五眼聯盟】中國被斥瞞疫或銷毀證據 致全球數十萬人死
【中美角力】特朗普改打反華牌救選情 疫情拖累經濟
今日
【中美角力】特朗普改打反華牌救選情 疫情拖累經濟
傳染病 疫情 特朗普 中國 美國 世界衞生組織 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（05月04日 時間16:00）

下一篇文章

【歐洲疫情復工地圖】意大利今起逐步解封 可戴口罩自由外出
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【股神損手】巴郡上季蝕近3900億 巴菲特清倉4大航空股
【股神損手】巴郡上季蝕近3900億 巴菲特清倉4大航空股
【歐洲疫情復工地圖】意大利今起逐步解封 可戴口罩自由外出
【歐洲疫情復工地圖】意大利今起逐步解封 可戴口罩自由外出
金正恩手腕有疤痕 專家：似有做心臟手術
金正恩手腕有疤痕 專家：似有做心臟手術
【英國疫情】約翰遜：醫生曾準備宣布不治
【英國疫情】約翰遜：醫生曾準備宣布不治
【美國疫情分佈圖】確診創一周新高 紐約提早結束學年
【美國疫情分佈圖】確診創一周新高 紐約提早結束學年
新型冠狀肺炎全球疫情（05月04日 時間16:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月04日 時間16:00）