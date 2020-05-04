【美國疫情】恐令10萬人死 特朗普：我已救至少150萬美國人

▲ 【美國疫情】特朗普：我至少已拯救150萬美國人

美國疫情持續，美國總統特朗普（Donald Trump）估計，新冠肺炎疫情可令美國約10萬人死。不過，特朗普指，自己做了對的事，令他至少已拯救150萬美國人的性命。特朗普又估計，新冠肺炎疫苗可在年底面世。

特朗普接受霍士新聞（Fox News）訪問時表示， 新冠肺炎疫情可令美國約10萬人死，形容情況「恐怖」（horrible），並遠高於特朗普上月估計的約6萬人。

特朗普卸膊 批情報機關遲通報疫情

【美國疫情】自己打獵搵肉食：減壓又放心

不過，特朗普又強調，如果不是華府採取行動，美國至少會失去120萬、140萬甚至150萬人。

特朗普又指，「非常有信心」（very confident）疫苗可在今年年底面世，指華府正持續推進研發疫苗。此前，美國官員指疫苗可能需要12至18個月才能面世。

【五眼聯盟風波】俄稱中國隱瞞論純屬揣測 西方反華政治操作

【五眼聯盟】中國被斥瞞疫或銷毀證據 致全球數十萬人死

在訪問中，特朗普又批評世界衛生組織（WHO）是個「災難」（disaster）。

特朗普指：

「他們（世衛）所說的一切都不對。他們都以中國為中心。無論中國想做些甚麼，他們都同意中國的意見。」

（Everything they've said was wrong. And they're China-centric. They agree with China, whatever China wants to do.）

特朗普改打反華牌救選情 疫情拖累經濟

歐盟外長：之前對中國有點天真 今後將更現實

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品