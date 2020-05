【美國疫情】恐令10萬人死 特朗普：我已救至少150萬美國人

▲ 【美國疫情】特朗普:我至少已拯救150萬美國人

美國疫情持續,美國總統特朗普(Donald Trump)估計,新冠肺炎疫情可令美國約10萬人死。不過,特朗普指,自己做了對的事,令他至少已拯救150萬美國人的性命。特朗普又估計,新冠肺炎疫苗可在年底面世。

特朗普接受霍士新聞(Fox News)訪問時表示, 新冠肺炎疫情可令美國約10萬人死,形容情況「恐怖」(horrible),並遠高於特朗普上月估計的約6萬人。

不過,特朗普又強調,如果不是華府採取行動,美國至少會失去120萬、140萬甚至150萬人。

特朗普又指,「非常有信心」(very confident)疫苗可在今年年底面世,指華府正持續推進研發疫苗。此前,美國官員指疫苗可能需要12至18個月才能面世。

在訪問中,特朗普又批評世界衛生組織(WHO)是個「災難」(disaster)。

特朗普指:

「他們(世衛)所說的一切都不對。他們都以中國為中心。無論中國想做些甚麼,他們都同意中國的意見。」

(Everything they've said was wrong. And they're China-centric. They agree with China, whatever China wants to do.)

