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【疫市營商】ZALORA加強香港業務　派花紅挽留人才

商業 15:44 2020/05/04

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疫情緩和本港街頭漸漸多人，各行業的市況似有回暖，但疫情令不少品牌意識到O2O（Online to Offline）的重要。

疫情緩和本港街頭漸漸多人，各行業的市況似有回暖，但疫情令不少品牌意識到O2O（Online to Offline）的重要。ZALORA香港區營運總監馮卓仁指，慶幸平台在疫情下銷售仍有上升趨勢。

愈來愈多品牌有意進軍網銷市場。他稱，即使外界氣氛較沉重，平台的員工不但無須逼放無薪假期，基於上年度的業績有良好表現，今年更已派發花紅挽留人才。而個別部門，如招商部分（Business Development），更會適量增加人手。

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ZALORA攻港市場　三方面增流量
愈來愈多港人因應疫情常用網購。ZALORA主攻東南亞市場，今年亦看準機會，加強香港市場的發展。馮坦言，港人本身較常用中國或其他國家的網購平台，爭取用戶流量並不易，所以在三方面增加平台對港人的吸引力：

  • 緊貼用戶最新需要，例如眼見疫情下多人在家工作、戴口罩又令皮膚容易乾燥，便推出一系列適合居家工作的服飾和護膚等產品；
  • 增加「Mega Day」，即季節性的折扣宣傳。例如過去只有「雙11」，現時加推「雙12」；
  • 宣傳方式走向綫上。包括在串流平台投放廣告吸客，而投放的綫上的資源亦高於綫下。

他指出，新會員數目和瀏覽量，截至目前均錄得升幅。平台的用戶流量和品牌數目息息相關。他認為，ZALORA作為東南亞最大電商，香港本地品牌與其合作便可同時將貨品賣到該區，加上平台本身已有龐大流量為優勢，有力吸引更多品牌合作。

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不過，他認為平台本身的風格偏向東南亞，在東南亞更會自設廠房，生產衣服以減低成本。惟他坦言香港租金、人工昂貴，無法設廠。故會在香港區再作其他協調，並努力進行本地化。例如香港消費者相對較富裕，本身不常格價、並偏愛國際大品牌，他便會增加招商員工、努力簽新品牌，迎合港人需要。

【疫市營商】港網購崛起？　ZALORA首季銷售急升

記者：馬意文

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