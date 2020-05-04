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Red Hat峰會重申混合雲願景　將助企業IT應對難關

科技 14:29 2020/05/04

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Red Hat首度舉行線上峰會 Red Hat Summit，有3.8萬位註冊參與者。

疫情下多個科企都宣布取消線下活動，改為以線上形式舉辦各種年度會議。紅帽（Red Hat）上星期舉辦一連數天的Red Hat Summit，共錄3.8萬人報名。新上任的總裁暨執行長Paul Cormier在主題演講中，再三強調開放混合雲（Open Hybrid Cloud）的願景。同時，與以往的峰會不同，並未有太多著墨在新產品發布上，反而多位高管以及合作夥伴都談論在疫情環境下，IT系統如何協助處理企業在遙距工作、生產暫停等問題。

Paul Cormier花了不少時間分享開放源碼、虛擬化、混合雲的發展歷史，指出它們由概念開始到現在已深入整合至日常生活，特別是混合雲，它需要共通的營運、自動化與安全環境，才可擴大規模，「混合雲不是趨勢，是戰略上勢在必行」。他指出，技術人員需要敏捷與自由度，可以在任何時間、任何地方建立應用；而開源協作，讓企業IT開發者可以從多個來源獲得所需資源，能夠推進新科技發展，可以得到最佳的解決方案。

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重申維持Red Hat獨立性

早年IBM完成收購Red Hat，外界關注兩企之間的合作關係。IBM新任總裁Jim Whitehurst，亦是Red Hat的前任總裁亦有參與主題演講，他承諾Red Hat將保持獨立性，同時持續與各方合作。IBM亦會幫助Red Hat擴展混合雲平台。

Red Hat新上任的總裁暨執行長Paul Cormier與IBM總裁Jim Whitehurst在線上峰會上對話。（視像截圖）

合作夥伴方面，車廠福特的企業架構與新興科技總監Eric Karsten登場，對話中分享大企在疫情下 ，IT部門所面對的挑戰，包括如何安排數以萬計員工的團隊，以VPN及協作工具等，安全能維持效率地運作。雖然團隊是在家工作，但或比疫情前更忙碌，因為決策時間縮短，要在短時間內下決定。

OpenShift 4.4推出

今年峰會上，Red Hat對新產品的發布著墨不多，最為與混合雲相關的，為OpenShift 4.4的推出，新版本建基於Kubernetes 1.17，可更好地支援混合雲架構，並加入技術預覽功能。Red Hat指出，今年的重點是專注在疫情期間為企業與IT人員提供所需的資源，亦推出一系列安排，包括為新用戶提供優惠，以及延長部分產品的生命週期與技術支援期限。

記者: 周俊霖

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