【疫市營商】港網購崛起？　ZALORA首季銷售急升

▲ 本港綫下零售因疫情而大跌，ZALORA的業績卻不跌反升。（資料圖片）

疫情全球大流行，愈來愈多人選用網購搜購日常生活用品，各品牌意識到網銷重要紛紛加入。網購平台ZALORA，其香港區營運總監馮卓仁接受本報採訪時指，首季生意比去年第四季更佳。

第四季度是網銷的旺季。他指出，香港今年首季的銷售高於去年第四季，令他對未來增長感樂觀，並預料全年可錄雙位數增長。同時，他更希望今年內加大香港業務，目標與250個品牌達成合作，以及銷售有雙位數增長。

他解釋，宏觀經濟的不明朗因素，將令網銷市場佔有率繼續增加，因它不會好像其他業務受旅遊業打擊而下跌，加上疫情令港人不能旅行、又難外出消費，勢必增加網購。

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疫情零售差 大品牌看準潛力轉戰網銷

本港綫下零售因疫情而大跌，ZALORA的業績卻不跌反升。馮認為，疫情令很多品牌明白不能只做綫下銷售，對網銷的態度更易接納、並認同當中潛力，故重新定位和加快步伐考慮轉戰網銷。

他更舉例，過去平台簽署有名氣的大品牌甚難，但在過去三個月已新增50個品牌，包括i.t一系列自家品牌、 ASICS、K-Swiss等，他今年的目標是再額外增加200個品牌，即全年增共250個。

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記者：馬意文

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