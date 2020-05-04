  • 31°C
香港時間 : 2020504日 (一) 14:42
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美國疫情】特朗普卸膊 批情報機關遲通報疫情

環球政治 14:18 2020/05/04

分享：

美國總統特朗普否認應對疫情反應過慢，反指情報機關一直淡化疫情，強調他於1月底才首次正式得悉疫情。

美國的新冠肺炎疫情持續，增至超過115萬人確診，超過6.7萬人死亡。美媒早前報道，美國情報機關早於去年11月已追蹤新冠疫情，並於1月3日在《總統每日簡報》中作通報。但美國總統特朗普否認應對疫情反應過慢，反駁指情報機關一直淡化疫情，強調自己於1月底才首次正式得悉疫情。

【五眼聯盟風波】俄稱中國隱暪論純屬揣測 西方反華政治操作

【五眼聯盟】中國被斥瞞疫或銷毀證據 致全球數十萬人死

美國有綫新聞網絡（CNN）等美國媒體指，情報機關曾最早於1月3日時，在《總統每日簡報》中向特朗普通報中國爆發新冠疫情，並指疫情有機會擴散至美國。《華盛頓郵報》更報道，情報機關於今年1月及2月，曾10多次向特朗普作機密情況通報時，就疫情作警告。

特朗普周日（3日）表示，他於1月23日才首次得悉新冠疫情，更指出：

有人在1月23日通知我可能有病毒傳入，但並非真正傳到美國。換句話說，當時的消息沒有指出：「我們必須要做些事，我們要有所行動。」

（On January 23, I was told that there could be a virus coming in but it was of no real import. In other words it wasn't,  'Oh we gotta do something, we gotta do something.'）

特朗普更強調當時只不過是一場簡短對話，只發生在1月23日。

【中美角力】特朗普改打反華牌救選情 疫情拖累經濟

美國安報告：中國瞞疫以囤積醫療物資

情報機關其後亦力證特朗普的説法。國家情報局局長辦公室發言人米勒（Susan Miller）指特朗普所述的時間準備，情報機關於1月23日首次通報疫情，當時更指疫情並非像現時這麽致命。國家安全顧問Robert O'Brien也稱，他於1月23日首次向特朗普通報。

特朗普曾強調自己於1月23日才得悉疫情，但美國早於1月20日出現首宗新冠肺炎確診病例。多家媒體更報道，美國衛生部長阿扎爾（Alex Azar）於1月18日向特朗普作電話匯報時提及新冠病毒的威脅。

【美國疫情】市民威脅暴力「裝修」抗議口罩令 市政府急撤回

【新冠肺炎】全球確診突破350萬 外媒：疫情已見頂

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」
外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

相關文章

【五眼聯盟風波】俄稱中國隱瞞論純屬揣測 西方反華政治操作
今日
【五眼聯盟風波】俄稱中國隱瞞論純屬揣測 西方反華政治操作
【五眼聯盟】中國被斥瞞疫或銷毀證據 致全球數十萬人死
今日
【五眼聯盟】中國被斥瞞疫或銷毀證據 致全球數十萬人死
【中美角力】特朗普改打反華牌救選情 疫情拖累經濟
今日
【中美角力】特朗普改打反華牌救選情 疫情拖累經濟
美國安報告：中國瞞疫以囤積醫療物資
今日
美國安報告：中國瞞疫以囤積醫療物資
【美國疫情】市民威脅暴力「裝修」抗議口罩令 市政府急撤回
今日
【美國疫情】市民威脅暴力「裝修」抗議口罩令 市政府急撤回
內政 傳染病 疫情 特朗普 美國 白宮 冠狀病毒 全球大流行 肺炎 新冠肺炎

上一篇文章

【美國疫情】特朗普：我至少已拯救150萬美國人

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（05月04日 時間14:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

金正恩手腕有疤痕 專家：似有做心臟手術
金正恩手腕有疤痕 專家：似有做心臟手術
【歐洲疫情復工地圖】俄羅斯單日再增萬宗確診 西葡強制戴口罩
【歐洲疫情復工地圖】俄羅斯單日再增萬宗確診 西葡強制戴口罩
新型冠狀肺炎全球疫情（05月04日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月04日 時間14:00）
【股神損手】巴郡上季蝕近3900億 巴菲特清倉4大航空股
【股神損手】巴郡上季蝕近3900億 巴菲特清倉4大航空股
【美國疫情分佈圖】確診創一周新高 紐約提早結束學年
【美國疫情分佈圖】確診創一周新高 紐約提早結束學年
【英國疫情】約翰遜：醫生曾準備宣布不治
【英國疫情】約翰遜：醫生曾準備宣布不治