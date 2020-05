【美國疫情】特朗普卸膊 批情報機關遲通報疫情

▲ 美國總統特朗普否認應對疫情反應過慢,反指情報機關一直淡化疫情,強調他於1月底才首次正式得悉疫情。

美國的新冠肺炎疫情持續,增至超過115萬人確診,超過6.7萬人死亡。美媒早前報道,美國情報機關早於去年11月已追蹤新冠疫情,並於1月3日在《總統每日簡報》中作通報。但美國總統特朗普否認應對疫情反應過慢,反駁指情報機關一直淡化疫情,強調自己於1月底才首次正式得悉疫情。

美國有綫新聞網絡(CNN)等美國媒體指,情報機關曾最早於1月3日時,在《總統每日簡報》中向特朗普通報中國爆發新冠疫情,並指疫情有機會擴散至美國。《華盛頓郵報》更報道,情報機關於今年1月及2月,曾10多次向特朗普作機密情況通報時,就疫情作警告。

特朗普周日(3日)表示,他於1月23日才首次得悉新冠疫情,更指出:

有人在1月23日通知我可能有病毒傳入,但並非真正傳到美國。換句話說,當時的消息沒有指出:「我們必須要做些事,我們要有所行動。」

(On January 23, I was told that there could be a virus coming in but it was of no real import. In other words it wasn't, 'Oh we gotta do something, we gotta do something.')

特朗普更強調當時只不過是一場簡短對話,只發生在1月23日。

情報機關其後亦力證特朗普的説法。國家情報局局長辦公室發言人米勒(Susan Miller)指特朗普所述的時間準備,情報機關於1月23日首次通報疫情,當時更指疫情並非像現時這麽致命。國家安全顧問Robert O'Brien也稱,他於1月23日首次向特朗普通報。

特朗普曾強調自己於1月23日才得悉疫情,但美國早於1月20日出現首宗新冠肺炎確診病例。多家媒體更報道,美國衛生部長阿扎爾(Alex Azar)於1月18日向特朗普作電話匯報時提及新冠病毒的威脅。

