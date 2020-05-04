【美國疫情】自己打獵搵肉食 減壓又放心！

▲ 疫情下令肉類供應受阻，有美國民眾選擇扛槍狩獵，對食品來源最放心。

全球大流行的新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情衝擊全球糧食供應，美國的肉類供應亦一度受影響，以致美國總統特朗普出動國防生產法，命令肉類加工廠營運。疫情期間百物騰貴，又擔任供應鏈的衛生，有美國民眾選擇扛槍狩獵，稱對食品來源最放心。

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路透社報道，美國國民David Elliot在1月美國出現首宗確診病例時，已想到要去打獵，一頭加拿大馬鹿（elk）可餵飽全家。 印第安納州（Indiana）瞥見當地獵殺野生火雞的牌照，在狩獵季首周上升28%。

另一名42歲的狩獵者Nina Stafford表示，疫情下不知道下一餐飯哪裡來，除了自家種蔬果，也令她更有意欲出門打獵。

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北美鹿隻質素管理協會（Quality Deer Management Association）預計，會有大批美國人因超市空蕩蕩的肉類貨架，而重新通過狩獵獲得肉食，而且，比起肉類食品公司產品，普遍人們對自己打獵所得的肉食來源更有信心。

38歲的中學老師Evans則認為打獵有助他排解疫情下的壓力，四月他便成功獵殺一隻重7.7公斤的大鳥。

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