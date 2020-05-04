【新冠肺炎】英媒：俄伊黑客擬竊疫苗機密　中國或有參與

▲ 據英國媒體《每日郵報》報道，俄羅斯及伊朗的黑客正攻擊造些研究新冠病毒疫苗的英國大學及科研機構的電腦系統，竊取與有關研究資料。

為應對全球大流行的新冠肺炎，全球各地科研機構正全力展開研究，尋求治療方法。其中英國牛津大學的疫苗研發項目更已進入臨床階段，擬在今年第四季度進行快速審批，並在年底前開始使用。據英國媒體《每日郵報》報道，俄羅斯及伊朗的黑客正攻擊造些研究新冠病毒疫苗的英國大學及科研機構的電腦系統，竊取與有關研究資料。

報道引述英國國家安全局及白廳指出，有數據顯示英國負責抗疫工作的大學及科研機構的電腦系統，成為國家級黑客持續攻擊對象。國家級黑客除了來自俄羅斯及伊朗，也可能包括中國。

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報道另引述英國國家網絡安全中心（National Cyber Security Centre，NCSC）人員指出，該中心留意到針對竊取新型冠狀病毒研究，包括疫苗的研發的網絡攻擊比例有所增加。所以已派出專家全天候幫助受攻擊的機構。

事實上，美國於上月底亦有發現類似的黑客攻擊活動，美國有線新聞網絡日前引述官員指出，醫院、實驗室、醫療機構及藥廠等，以及疾控中心（CDC）的衞生及公共服務部（HHS）均有受到網絡攻擊，並且攻擊行動規模龐大。而全球只有兩個地方採取此方式攻擊HHS，所以黑客主要是來自俄羅斯及中國。

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責任編輯：張寶燕

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