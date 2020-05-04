【全球大流行】美國Uber開發技術　確保司機乘客均有配戴口罩

▲ Uber已要求所有美國地區的司機和乘客，在車廂內需要配戴面罩或口罩等防護裝備，並宣佈正在開發技術，檢測司機有否遵守規定。

新冠肺炎疫情肆虐全球，不少店舖場館及大眾運輸工具都規定民眾須戴上口罩才能進入。早前已有計程車、Uber司機表明拒載不願戴口罩的乘客。近日Uber向美國有線電視新聞網（CNN ）確認，他們已要求所有美國地區的司機和乘客，在車廂內需要配戴面罩或口罩等防護裝備，並宣佈正在開發技術，檢測司機有否遵守規定。

據悉，Uber擔心新冠病毒會隨著政府解除「限聚令」後再次大規模爆發，於是計劃要求美國和其他國家的司機和乘客，在使用出行車平台時戴上口罩或面罩。據知情人士透露，Uber高管在早幾天的會議上，已經批准是項新政策，預計新規則將在未來幾週內推出。

Uber表示，現時已經向司機提供口罩和消毒噴劑，同時透過面部驗證功能，作為其用於驗證司機身份的「實時身份檢查」功能。一旦正式宣佈新政策，Uber司機和送貨人員將被要求戴上防護裝備，例如口罩、面罩或頭巾。

自上月起，Uber已設法向其全球員工購買並運送數千萬個面罩和口罩。可是，由於供應有限及優先考慮供應予醫護人員，這些口罩可能需要一段時間才能到達司機手中。

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紐約大學流行病學教授Robyn Gershon表示，由於新冠肺炎病毒很容易在密切接觸中傳播，例如在車廂裡，所以每個司機和乘客都絕對需要戴上口罩，並建議長時間工作的司機應最少每隔八小時就要更換口罩一次。而在每個乘客下車後，在可能的情況下，最好可以對其車輛進行消毒，或在車輛上設置塑料隔板，以保護司機和乘客，減低傳播病毒的風險。

受疫情影響，出行車平台業務大受打擊，除了Lyft最近宣佈裁員超過1,000人，Uber行政總裁Dara Khosrowshahi也表示，在Uber營運的大部分城市中，總預訂量下降了70%，其Uber外賣業務的增長並未能彌補出行車業務的損失。Uber正考慮裁員多達20%，但Uber暫時未有就裁員傳聞發表任何評論。

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責任編輯：施雯雯

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