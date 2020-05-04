【小米股價】小米預告小米MIX 4即將到來？　傳下半年登場

▲ 小米預告即將發布小米MIX 4?

小米（01810）近日開通新微博官方賬號「小米MIX」，惟未發布任何消息，米粉（小米粉絲）猜測，這是預告新一代小米MIX手機即將到來。有內地媒體分析，此舉動是為小米MIX 4發布做鋪墊，小米MIX 4最快6月發布，有機會因為疫情延期。

截至下午1時46分，小米跌2.06%，報9.99元，成交達7.63億元。

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小米MIX 4價格超小米10系列？

有內地媒體引述消息指，小米MIX 4系列有可能與小米10系列一樣，推兩款機型MIX 4和MIX 4 Pro，且很大機會在今年下半年登場。

至於售價方面，小米10系列已經向6000元人民幣的價格衝刺，新一代小米MIX肯定會再創新高價。

配置方面，或會搭載此前小米預熱已久的100W快充和40W無綫快充；最關鍵的攝影也會再次升級，10X光變、100倍數碼變焦也有可能。

小米MIX Alpha5G仍沉寂

目前小米MIX系列已推出第3代，去年9月發布MIX Alpha5G概念手機引起市場關注，改機原計劃去年底開售，後由於各種原因，擱置上市計劃。MIX Alpha 5G概念手機售價19999元人民幣（約2.2萬港元），支持全網通5G雙卡，1億像素三攝像頭，至今仍未有開售消息。

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