  • 28°C
香港時間 : 2020505日 (二) 18:22
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:美股戰報

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

虛擬銀行推無號碼銀行卡　首3,000用戶可獲得黑色不銹鋼特別版

環球政經 17:07 2020/05/05

分享：

信用卡使用甚為普遍，最經典的特徵就是卡上印有一連串的卡號、使用者識別碼等，不過只有金屬晶片的銀行卡在市面上就比較少見。由渣打銀行聯同電訊盈科、香港電訊與Trip.com建立的虛擬銀行Mox，推出亞洲首張無號碼銀行卡Mox Card。。

無號碼銀行卡，即實體卡不會印上卡號以至用戶姓名等。該款為一張不銹鋼卡，使用不同元素融合的實質材料製造，可用於支付和提取現金的實體銀行卡，但沒有印上卡號、有效期和安全驗證碼（CVV），有效降低個人資料被盜取的風險。而若用戶遺失，可透過Mox App內停用Mox Card，該卡便會立即失效。而公司在早前已進行的內部測試。

相關文章：【商業世界】WeWork失30億美元資金後　創辦人起訴軟銀

Mox Card是公司與與Mastercard合作，所以可免費使用全港超過3,000部銀通自動櫃員機服務，同時亦可使用於全球各地接受Mastercard卡的自動櫃員機。

公司表示，為提升在大眾的心靈佔有率 (heart share)，於今年3月9日公布推出首張全功能無號碼銀行卡，此為亞洲首張全功能無號碼銀行卡。此外，首3,000名成功登記並符合有關條款及細則的申請者，並於稍後成功開立銀行戶口，可獲得黑色不銹鋼限量版的Mox Car。

#即睇iMoney全新網站【imoneymag.com

#立即訂閱掌握投資創富資訊【imoney.hket.com/im/subscription

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

上一篇文章

【內房故事】內地首4月新盤銷售　三甲房企吸金6000億

下一篇文章

【趣話財經】回顧A股最慘內幕交易　1300萬蝕剩九成再被罰50萬
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【丘質故事】喜茶攻港失敗？　三大死因逐個睇
【丘質故事】喜茶攻港失敗？　三大死因逐個睇
【港股追蹤】阿里巴巴跌穿190元應否撈底？大戶半年狂沽逾7億股離場
【港股追蹤】阿里巴巴跌穿190元應否撈底？大戶半年狂沽逾7億股離場
【喜茶關店】除了喜茶　騰訊還投資了甚麼消費品牌？
【喜茶關店】除了喜茶　騰訊還投資了甚麼消費品牌？
【青姐話】當Sell in May遇上Black Monday（足本版）
【青姐話】當Sell in May遇上Black Monday（足本版）
【有盈退休】曾智華：退休後的七個STAY
【有盈退休】曾智華：退休後的七個STAY