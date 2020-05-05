虛擬銀行推無號碼銀行卡　首3,000用戶可獲得黑色不銹鋼特別版

信用卡使用甚為普遍，最經典的特徵就是卡上印有一連串的卡號、使用者識別碼等，不過只有金屬晶片的銀行卡在市面上就比較少見。由渣打銀行聯同電訊盈科、香港電訊與Trip.com建立的虛擬銀行Mox，推出亞洲首張無號碼銀行卡Mox Card。。

無號碼銀行卡，即實體卡不會印上卡號以至用戶姓名等。該款為一張不銹鋼卡，使用不同元素融合的實質材料製造，可用於支付和提取現金的實體銀行卡，但沒有印上卡號、有效期和安全驗證碼（CVV），有效降低個人資料被盜取的風險。而若用戶遺失，可透過Mox App內停用Mox Card，該卡便會立即失效。而公司在早前已進行的內部測試。

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Mox Card是公司與與Mastercard合作，所以可免費使用全港超過3,000部銀通自動櫃員機服務，同時亦可使用於全球各地接受Mastercard卡的自動櫃員機。

公司表示，為提升在大眾的心靈佔有率 (heart share)，於今年3月9日公布推出首張全功能無號碼銀行卡，此為亞洲首張全功能無號碼銀行卡。此外，首3,000名成功登記並符合有關條款及細則的申請者，並於稍後成功開立銀行戶口，可獲得黑色不銹鋼限量版的Mox Car。

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