【五眼聯盟風波】俄稱中國隱瞞論純屬揣測 西方反華政治操作

▲ 報道指，五眼聯盟調查發現中國隱瞞疫情，俄羅斯為中國護航，形容事件是西方反華政治操作。（資料圖片）

澳洲傳媒日前公開聲稱來自五眼聯盟的調查報告，指中國政府蓄意隱暪新冠病毒疫情資訊，引起國際社會關注。有俄羅斯議員旋即為中國護航，強調有關中國隱媒疫情的指控，純粹揣測，是西方反華政治操作。

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俄羅斯國家杜馬國際事務委員會主席斯盧茨基（Leonid Slutsky）表示，中國政府在疫情問題上，一直公開與國際社會合作，不僅提供資訊，更提供真正的醫療支援，形容「五眼聯盟」的報道，是西方反華政治操作。

斯盧茨基表示，病毒來自武漢的講法，純粹揣測，西方自身醫療系統亦有問題，指摘中方不過是為了推卸責任，尤其是美國。他稱，尋找外部敵人，轉移視綫，是美國政府及其衛星國家的慣常伎倆。

斯盧茨基強調，團結是對抗疫情的唯一方法，而非互相指控，激化矛盾。

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澳洲《每日電訊報》日前報道，五眼聯盟報告指，中國有意隱藏或摧毀疫情爆發的證據。「五眼聯盟」是英國、美國、加拿大、澳洲及新西蘭5個份屬友好國家組成的聯盟，5國同樣是英語國家，歷史淵源深，組成情報網，互換訊息。

《人民日報》事後發表報告，指有法國研究發現，病毒似乎源於當地，大有反駁「五眼聯盟」關於疫情調查報告的意味。中方過去亦多次強調，西方國家指控中國隱瞞疫情的言論不負責任。

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