【新冠肺炎】特朗普稱中國造成「失誤」　蓬佩奧：大量證據證明來自實驗室

【iMoney 訊】美國總統特朗普於昨日（4日）表示，相信是中國造成「錯誤」，導致新冠肺炎疫情蔓延全球，然而他卻沒有提出實質證據。「我覺得他們製造一個非常嚴重的錯誤，而且不想承認。」

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據CNBC報道，特朗普表示政府正在整理一份報告，該報告將「非常有說服力」。「我的意見是，他們造成失誤，並嘗試掩蓋，這就像一場火，他們嘗試撲滅。」他續說：「你知道的，他們嘗試撲滅火種，但不成功。」

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事實上，有多間外媒也報道，美國國務卿蓬佩奧Mike Pompeo稱，有「大量證據」證明病毒是源自於中國武漢的實驗室。蓬佩奧於昨日在美國廣播公司 （ABC）的節目中就表示，有大量證據證明來自武漢實驗室，但就無權透露。

有情報機構就表示，在上周四（30日）就指，新冠肺炎病毒並不是人為製造，但就仍然調查是否因在武漢的實驗室發生意外而「流出」。

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