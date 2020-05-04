解讀股神巴菲特 表面樂觀內心懊惱（訂戶專享） 金融經濟 14:02 2020/05/04 分享： 股神巴菲特（Warren Buffett）在剛過去的周末舉行的股東大會上，大讚聯儲局決策者以緊急減息至近零，以及全方位放水成功穩住信貸市場，並一再重申相信美國最終跨過困難，市場一般解讀為向投資界派定心丸。 ... 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 都說Sell in May 股壇傳統智慧有因由（訂戶專享） 2020/05/01 都說Sell in May 股壇傳統智慧有因由（訂戶專享） 【滙豐業績分析】滙豐壞帳未見底 卻為港銀派定心丸 2020/04/29 【滙豐業績分析】滙豐壞帳未見底 卻為港銀派定心丸 創業板註冊制救市新招 拓IPO融資渠道（訂戶專享） 2020/04/28 創業板註冊制救市新招 拓IPO融資渠道（訂戶專享） 財庫局易帥 工作重點有路捉?（訂戶專享） 2020/04/27 財庫局易帥 工作重點有路捉?（訂戶專享） 【港元強勢】金管局連日接錢 為何有望撐起港股（訂戶專享） 2020/04/23 【港元強勢】金管局連日接錢 為何有望撐起港股（訂戶專享） 經濟 股票 債券 巴菲特 金融 美國 航空股 波音 美國聯儲局 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入