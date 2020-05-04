解讀股神巴菲特 表面樂觀內心懊惱（訂戶專享）

股神巴菲特（Warren Buffett）在剛過去的周末舉行的股東大會上，大讚聯儲局決策者以緊急減息至近零，以及全方位放水成功穩住信貸市場，並一再重申相信美國最終跨過困難，市場一般解讀為向投資界派定心丸。

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