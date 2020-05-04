【新冠肺炎】港商往返中國免14日隔離　即日起可申請（附申請表及要求）

▲ 工業貿易署（工貿署）於即日起處理放寬港商隔離安排的申請。（資料圖片）

政府今日正式公布豁免在中國從事生產作業的香港企業接受強制檢疫的申請機制，工業貿易署（工貿署）於即日起處理有關申請。

申請人必須符合以下資格：

（i）持有《商業登記條例》（第310章）下發出的有效商業登記證並在內地從事生產作業的香港企業的擁有人，及該企業所僱用和授權的最多一名人員 、

（ii）上述（i）段所述的企業所僱用和授權的最多兩名人員。

下載申請表：https://bit.ly/35xdBq6

獲豁免人士只可前往及逗留於其香港企業在內地的生產作業的廠房所在的城市，以支援該廠房之運作和業務。獲豁免人士在內地停留期間須採取一切所需的防護措施以保障個人衞生，及避免不必要的社交接觸；回港後亦須於留港期間接受由衞生署安排的醫學監測，須配戴口罩和每天量度體溫，並向衞生署呈報任何不適。

工貿署在處理申請時，會按需要諮詢香港工業總會及／或香港中華廠商聯合會，以及相關政策局和部門。工貿署會向獲豁免的人士發出豁免授權書，列明豁免條件。

申請人須提交的資料和證明文件：

(a) 填妥的申請表格，列明每名申請人之個人資料、職位、聯絡資料、香港企業名稱及前往內地的理由（註：申請以企業為單位） (b) 所屬的商會資料 (c) 每名申請人的香港身份證或護照副本 (d) 商業登記證副本 (e) 在內地的生產作業的廠房之資料（例如地址、面積、僱員人數、產量等資料）及營業執照副本 (f) 每名申請人須作出聲明，前往內地的目的是為支援在內地的生產作業的廠房之運作和業務 (g) 每名申請人須作出聲明，只會前往及逗留於在內地的生產作業的廠房所在的城市 (h) 每名申請人須作出聲明，在內地停留期間須採取一切所需的防護措施以保障個人衛生 及避免不必要的社交接觸

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責任編輯：葉泳珊

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