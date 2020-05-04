▲ 【五眼聯盟】中國被斥瞞疫或銷毀證據 致全球數十萬人死

新冠肺炎疫情令中國再成為國際焦點，有澳洲媒體聲稱取得一份由情報同盟「五眼聯盟」（美國、加拿大、英國、澳洲及新西蘭）撰寫的檔案。這份聲稱是「五眼聯盟」文件指，中國蓄意隱瞞或銷毀有關疫情爆發的證據，導致全球數以十萬計民眾死於疫情，「五眼聯盟」亦指新冠病毒可能是從武漢實驗室洩漏。中方反駁「五眼聯盟」的說法，《人民日報》反指法國疫情是由該地流傳病毒毒株引發。

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澳洲《每日電訊報》披露一份聲稱由「五眼聯盟」撰寫的15頁報告，提及中國最試圖隱瞞疫情爆發、知情醫生遭噤聲，破壞武漢病毒研究所實驗室的證據，並且拒絕向研發疫苗或調查疫情的國際科學家提供病毒的活體樣本。

文件指，中方從去年12月31日開始在互聯網搜尋引擎上，嚴格審查有關病毒的新聞消息，刪除及屏蔽「SARS變種」（SARS variation）、「武漢海鮮市場」（Wuhan Seafood market）、「武漢不明肺炎」（Wuhan Unknown Pneumonia）等敏感關鍵字。

文件又指，國家衞健委在今年1月3日下令把新冠病毒樣本，移至指定實驗設施甚至摧毀樣本，同時禁止發表有關新冠肺炎的研究。李文亮醫生等的8名知情醫生，都被警方拘捕及訓斥。

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而對於病毒的來源，檔案指，華府認為很大機會是從實驗室洩漏，而武漢海鮮市場亦可能是源頭，澳洲政府則認為，病毒最大可能來自該市場，只有5%機會是由實驗室洩漏。

此外，檔案又指責中國，即使早於12月初已有證據顯示病毒 會「人傳人」，但北京政府在今年1月20日前仍否認此說法。文件亦指，世衞（WHO）即使收到台灣及香港的醫學專家對於人傳人的警告，但仍選擇繼續支持北京的說法。

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中國官媒《人民日報》周日則刊登題為「巴斯德研究所最新研究顯示——法國疫情由本地流傳病毒毒株引發」的文章，並引述法國巴斯德研究所（Institut Pasteur）的研究報告。

報道引述法媒報道，指研究人員分析後，發現法國疫情的病毒，與報告的中國和意大利輸入病例「都不相同」，報道引述研究負責人稱，「現在我們得出結論，關於病毒地理起源的推論並不可靠」，大有反駁「五眼聯盟」關於疫情調查報告的意味。

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