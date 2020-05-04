物流老行尊開設共享空間　減客戶創業成本

▲ 為搶攻電商市場版圖，傳統物流公司聯邦航空貨運集團（UFL Group）也潮起來，除成立新品牌e+Solutions吸網店客戶外，亦自設共享辦公室助初創減創業成本。

創業者生意剛起步，往往因資金有限而不敢亂花錢。為提供一個廉價又「坐得埋傾偈」的地方，網店物流平台e+Solutions於九龍灣自置近5,000呎共享辦公室，讓初創老闆和網店店主不再捱貴租，減低創業成本。

【疫市營商】傳統物流轉攻電商 e+Solutions高彈性方案吸客

【疫市奇葩】90後創Freelance平台助搵工 炒散用戶急增

定期舉辦講座 分享實戰經驗

e+Solutions電商項目經理葉翠玲表示，客戶除租用地方見客，亦可舉辦工作坊、會議、產品發布會等，另設有康樂設施如按摩椅、乒乓波枱、健身單車等，相信輕鬆舒適的環境有助激發創意，提高工作效率。

▲ e+Solutions於九龍灣低價出租共享辦公室，考慮不少客戶將業務拓展至內地，今年1月亦於上海開設共享辦公室。（受訪者提供圖片）

▲ 共享辦公室配合客戶需要，提供不同設備。（受訪者提供圖片）

小企營商的最大痛點，離不開物流及宣傳。「部分客戶雖然經營網店，卻不諳怎樣做品牌定位、切入市場以及滿足消費者，使市場推廣成為一大難處。」

故此，e+Solutions一直定期舉辦講座，邀請專家深入剖析數碼營銷，使客戶學習建立品牌及推廣策略。

跨世代「拍住上」 崗位互相補位

e+Solutions屬傳統物流公司聯邦物流的新品牌，主攻電商市場，為網店提供一站式物流及倉儲方案。員工以年輕人為主，常言跨世代共事，難免易生誤會。不過，60後聯邦物流（香港）行政總裁王國亮、80後e+Solutions電商項目經理葉翠玲及90後數碼營銷主任彭紫晴，直言融洽相處無難度，關鍵是互相尊重。

王國亮認為，三代人「拍住上」定能擦出新花火。「物流行業向來不受歡迎，形象古老死板，年輕人能帶來嶄新構思及創意，要好好珍惜互相學習的機會。」他笑稱，e+Solutions新團隊成立後，不時遠遠已聽到員工傳來的歡樂笑聲，為辦公室增添不少活力。

▲ 聯邦物流（香港）行政總裁王國亮（右）相信，與年輕人共事能齊齊想出新創意。左為e+Solutions數碼營銷主任彭紫晴、中為e+Solutions電商項目經理葉翠玲。（黃建輝攝）

齊齊腦震盪 實現不可能想法

處於「夾心層」的葉翠玲稱，崗位上互相補位，才能將跳脫想法變成可行方案。「高層給予極高自由度，放手讓下層員工實踐想做的事，適時分享行業經驗及提供足夠資源，是最大支持。」

e+Solutions是彭紫晴大學畢業後的第一份工作，她直言原本對物流零認識，慶幸團隊給予機會探索及學習，不同部門聚首時齊齊「腦震盪」（Brainstorm），最快樂是將不可能想法實現出來。

【企業管理】Z世代打工仔重視企業文化 錢不是萬能

記者：姚慧儀

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l