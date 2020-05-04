【餐飲寒冬】喜茶進駐香港不足2年　不敵社運及市場競爭門店大減

▲ 曾經風靡市場喜茶（HEYTEA）於本港的四分三分店相繼停業。(資料圖片)

近日有媒體指出，曾經風靡市場喜茶（HEYTEA）於本港的四分三分店相繼停業。事實上，喜茶進駐香港一年已極速擴張，究竟是何時起致品牌於香港「站不住腳」？

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喜茶是一家中國連鎖茶飲品牌，由90後聶雲宸於2012年創立，品牌以芝士奶蓋茶聞名，剛成立已在內地市場火速爆紅，成為「打卡」熱點。2016年獲得騰訊及百度有份的風投基金IDG資本及天使投資人何伯權一億美元的投資，2018年再獲美團點評旗下的龍珠資本和黑蟻資本投資四億元；喜茶至今於內地已有逾300間分店。

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有見內地業務發展步伐理想，喜茶於2018年底進駐香港市場，第一間間分店位於沙田新城市廣場，開業首天一度吸引數百人排隊「朝聖」，甚至需等候逾5小時才能購買飲品。其後品牌亦在銅鑼灣時代廣場、希慎廣場、元朗YOHO MALL、尖沙咀K11和荃灣荃新天地開設分店，約一年內開了8間，可謂極速擴張。

喜茶沙田店開業 吸引逾百人排隊

不過，有本地傳媒近日報道，自去年6月的社會運動起，網民抵制內地品牌所致，加上本港手搖飲品店成行成市，面對激烈的市埸競爭所致，令喜茶生意大跌。品牌近日於香港6間分店相繼停業，當中3日於尖沙咀更全線關門。

責任編輯：蘇穎琪

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