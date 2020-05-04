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阿里雲VMware解決方案中港正式發布

科技 12:45 2020/05/04

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阿里巴巴集團旗下阿里雲和全球企業軟件供應商VMware宣布，阿里雲VMware解決方案在內地和香港正式發布。

阿里巴巴集團旗下阿里雲和全球企業軟件供應商VMware宣布，阿里雲VMware解決方案在內地和香港正式發布。VMware指，客戶憑這新服務，無需重構現有環境便即可使用VMware Cloud技術。VMware強調，解決方案有助客戶在不影響網絡和安全性的情況下，在VMware環境中管理企業工作。

【疫市營商】全球第一季雲端市場規模激增34%

阿里雲將與VMware為企業提供經驗證的解決方案，通過VMware vSphere、VMware NSX等VMware Cloud技術，務求滿足企業下一代混合雲計算的需求。阿里雲VMware解決方案支援跨本地和非本地環境運行相同的應用、網絡連接、運維和工具。

iMessage新專利　可直接編輯已發出訊息

【中小企教室】產品資料準備足　最快10分鐘可開網店

VMware公司全球副總裁、大中華區總裁郭尊華指出，新服務正式發佈後，VMware和阿里巴巴即可為客戶提供跨私有雲和公有雲環境的無縫互操作性。而這種採用方式與目前其內地客戶在其數據中心所使用的雲架構基礎相同。而阿里雲提供的主要服務包括：彈性計算、儲存服務、雲數據庫、大數據處理和內容分發網絡(CDN)等，上述服務均按年計、按月計，或按量的方式購買。

責任編輯：施雯雯

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