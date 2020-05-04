【疫市營商】傳統物流轉攻電商　e+Solutions高彈性方案吸客

▲ UFL行政總裁王國亮（左）預料，經濟下行壓力加重，零售市道疲弱，加上內地工廠仍未全面復工等因素，運輸定單量長遠勢倒退。（中為e+Solutions數碼營銷主任彭紫晴、右為電商項目經理葉翠玲）

新冠肺炎疫情重創全球產業，卻刺激網購發展，撑起宅經濟。在本港有52年歷史的聯邦航空貨運集團（UFL Group），一向主打傳統倉儲物流，業務偏布全球150多個城市。在兩年前抱着「改變」的信念，創立新品牌e+Solutions（ePlus），提供一站式網店物流服務，及時搶佔電商市場。

UFL行政總裁王國亮指出，傳統物流貨運由點到點，現在直接由賣家送到買家手上，一直跟隨潮流轉變。

如果你無法適應，就會被行業淘汰。

隨着電商行業蓬勃發展，不少初創亦摻一腳，惟遇上倉庫及資金窒礙，是創業初期的致命危機。ePlus旨在幫助微型企業處理入庫、分揀、出庫等物流程序，以及提供倉儲空間，一站式提供物流解決方案。王國亮稱：

中小微企本身資源不多，要應付產品設計、營商管理、市場推廣等已疲於奔命，礙於出貨量有限，未必需要大型貨運，坊間卻缺乏低成本的網店物流方案，我們正好填補市場空缺。

▲ e+Solutions提供物流及倉儲一站式解決方案，以一個黃格180 X 60 X 43cm儲物空間為例，客戶可裝得下32條10卷裝廁紙的貨量。（黃建輝攝）

實時追蹤貨物 遙控管理定單

ePlus電商項目經理葉翠玲表示，目前團隊有100人，IT員工佔6成，一年客戶數目已佔母公司總電商客2成。為提高競爭力，ePlus以極高彈性策略吸客：

客戶可視乎貨量及大小空間選擇最合適的計劃，月費由138至1,580元不等，每月可自由轉plan，有助控制成本。

此外，客戶可透過手機查看後台流程。「網店開放對接後，消費者在網站下單，定單將自動轉移至ePlus系統，同事利用手持數據工具PDA快速掃描倉庫，開始執貨及寄出，並將貨品包裝袋上對應的條碼及編號，傳送至客戶網站或手機App，實時追蹤及記錄貨物位置。」她續指，遇上缺貨會彈出提示信息，客戶補貨及上載入倉資料後，只要貨品一到，ePlus檢查品質和數量無誤，即可安排入倉，客戶全程連貨品都毋須碰到。

▲ 智慧物流利用手持式PDA，掃描商品上下架並與後台庫存同步更新，使庫存準確率高達100%。（黃建輝攝）

▲ e+Solutions提供「最後一里路」速遞服務，惟客戶要自負郵費。（黃建輝攝）

最大挑戰是讓客戶掌握物流的概念，

不少客人甫聽到物流，就覺得是快遞或拉貨車，最重要是清晰講解背後操作，打破對傳統物流的固有形象。

女裝網店Myaleshia除網上直播教穿搭技巧，亦需經營實體店，使用ePlus服務1年，出貨量激增1倍。專賣日本清酒的「酒渦」，半年出貨量增長達4成。葉翠玲提醒：

市場並非沒需求，只是客戶不知如何找尋物流解決方案。

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網購行業彈起 推動電商生態

面對疫情重挫物流業，王國亮直言打擊非常大：「全球多地封關，航空公司停飛，根本沒渠道運貨。」目前全球航空貨運的供給結構，以客機「機肚」資源為主、全貨機為輔，前者佔約6成，大規模停飛使航空運輸的運力資源急降，運輸成本亦更昂貴。海運方面，貨櫃「有入無出」滯留港口，也打亂出貨步調。他笑稱：「幸好電商生意有幫補些。」

葉翠玲補充，近月實體店人流減少，為開拓收入來源，不少店主開始發展網購；同時舊客戶出貨量猛增，ePlus今年2月營業額，環比足足翻倍，料全年生意額錄200%增長。「未來將改變購物模式，當消費者習慣網購，且密度愈高、種類愈多，有助推動電商生態。」

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記者：姚慧儀

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