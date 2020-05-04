【口罩供應】屈臣氏港產口罩達BFE+PFE≥99%　首批5月中發售

▲ 屈臣氏首批生產的口罩採用三層過濾防護設計，經SGS測試符合B.F.E. 及P.F.E 細菌及顆粒過濾率≥99%。（屈臣氏提供圖片）

屈臣氏集團今日宣佈，已改建屈臣氏蒸餾水廠房的部分設施，設立生產口罩的無塵車間，並將於5月中正式發售。屈臣氏指，於3月決定開始籌備口罩生產，在短短一個月內改建廠房。屈臣氏自家口罩到底達到甚麼標準？

▲ 首批生產的口罩採用三層過濾防護設計，內層柔軟親膚，採用獨立包裝。（屈臣氏提供圖片）

▲ 集團預計每月產能將能逐步擴充至1,000萬個，首批口罩將於5月中旬起正式於香港屈臣氏分店及電子商店陸續公開發售。（屈臣氏提供圖片）

據屈臣氏透露，首批生產的口罩採用三層過濾防護設計，內層柔軟親膚，採用獨立包裝，經SGS測試符合B.F.E. 及P.F.E 細菌及顆粒過濾率≥99%。另外，所有口罩批次亦已安排ASTM Level 1 & 2 認證。

同時，無塵車間已符合ISO 14644-1 CLASS 8標準，且設有6條全天候自動生產線。廠房每星期均有一天停產以便進行定期紫外線消毒，並清潔廠房環境及設備，確保衛生安全。

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▲ 廠房每星期均有一天停產以便進行定期紫外線消毒，並清潔廠房環境及設備，確保衛生安全。（屈臣氏提供圖片）

集團預計每月產能將能逐步擴充至1,000萬個，首批口罩將於5月中旬起正式於香港屈臣氏分店及電子商店陸續公開發售。屈臣氏自家品牌口罩 WatsMask WeCare (30片, 175x95mm)售價為港幣$79.9，易賞錢會員可享獨家優惠價$69.9 。

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責任編輯：葉泳珊

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