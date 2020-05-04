  • 31°C
香港時間 : 2020504日 (一) 13:10
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中美角力】特朗普改打反華牌救選情 疫情拖累經濟

環球政治 12:10 2020/05/04

分享：

新冠疫情重挫環球經濟，特朗普因應美國國内針對疫情的排華情緒加劇，改打反華牌欲拯救總統大選選情。

中美兩國連日就新型冠狀病毒的起源再起爭論，中美關係再趨惡化。美國總統特朗普致力爭取於今年11月的美國總統大選中連任，但新冠疫情重挫環球經濟，特朗普難單靠經濟牌取勝，因應美國國内針對疫情的排華情緒加劇，特朗普改打反華牌欲拯救選情。

美國安報告：中國瞞疫以囤積醫療物資

【美國疫情】市民威脅暴力「裝修」抗議口罩令 市政府急撤回

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）指，有大量證據顯示新冠病毒來自武漢的一個實驗室，言論觸發中國不滿。《環球時報》發表社評反擊，批評美國政府未能控制疫情，就為配合美國大選而突出病毒起源問題，把美國人的憤怒和注意力轉移至中國。

皮尤研究中心（Pew Research Center）4月公布的民調顯示，約三分之二的美國人對中國有負面看法，數字創近15年的新高，反映美國對華態度因疫情漸趨負面。

【新冠肺炎】全球確診突破350萬 外媒：疫情已見頂

【俄羅斯疫情】新增確診過萬創新高

特朗普於疫情初期，曾多次稱中國的抗疫工作出色，更對中國國家主席習近平讚不絕口。但美國的疫情爆發後，外界批評特朗普政府過於輕視疫情，特朗普亦面對極大的輿論壓力。

美國政治新聞網站Politico引述3名知情人士指，民意調查顯示中國將成爲共和黨於11月大選的有力議題，該黨已購買大量電視及社交媒體競選廣告，並在中國議題上增加強硬措辭。特朗普近期的競選廣告，更稱其民主黨對手、美國前副總統拜登（Joe Biden）為「北京拜登」（Beijing Biden），攻擊對手親華。

特朗普的競選廣告更直接表明：

有別於打瞌睡的拜登和其他民主黨騙子，特朗普信守諾言，這正是我們不容許中國利用美國作代罪羔羊來作擺脫的原因。

（Unlike Sleepy Joe Biden and the rest of the Crooked Democrats, President Trump keeps his promises, which is why we're not letting China get away with using America as a scapegoat）

【新冠肺炎】巴菲特：美國經濟會再次強盛

【美國疫情】紐約護老院近100人染疫死 市長：絕對恐怖

佛羅里達州共和黨策略師斯溫森（Brian Swenson）認爲，目前要求中國為新冠疫情負責任的美國民眾，不再只局限於特朗普的支持者。

特朗普早前表示，正調查中國是否於新冠疫情早期瞞報疫情。特朗普更表示對中國不滿意（not happy with China）。白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）亦向特朗普建議，政府應減低對中國進口的醫療用品和藥物的依賴。

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

相關文章

美國安報告：中國瞞疫以囤積醫療物資
今日
美國安報告：中國瞞疫以囤積醫療物資
【美國疫情】市民威脅暴力「裝修」抗議口罩令 市政府急撤回
今日
【美國疫情】市民威脅暴力「裝修」抗議口罩令 市政府急撤回
【新冠肺炎】全球確診突破350萬 外媒：疫情已見頂
今日
【新冠肺炎】全球確診突破350萬 外媒：疫情已見頂
【俄羅斯疫情】新增確診過萬創新高
今日
【俄羅斯疫情】新增確診過萬創新高
【英國疫情】約翰遜兒子改名有玄機
2020/05/03
【英國疫情】約翰遜兒子改名有玄機
傳染病 選舉 外交 疫情 政治 特朗普 拜登 蓬佩奧 中美關係 中國

上一篇文章

【俄羅斯疫情】新增確診過萬創新高

下一篇文章

美國安報告：中國瞞疫以囤積醫療物資
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【英國疫情】約翰遜：醫生曾準備宣布不治
【英國疫情】約翰遜：醫生曾準備宣布不治
金正恩手腕有疤痕 專家：似有做心臟手術
金正恩手腕有疤痕 專家：似有做心臟手術
【美國疫情分佈圖】確診創一周新高 紐約提早結束學年
【美國疫情分佈圖】確診創一周新高 紐約提早結束學年
【股神損手】巴郡上季蝕近3900億 巴菲特清倉4大航空股
【股神損手】巴郡上季蝕近3900億 巴菲特清倉4大航空股
新型冠狀肺炎全球疫情（05月04日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月04日 時間13:00）
【歐洲疫情復工地圖】俄羅斯單日再增萬宗確診 西葡強制戴口罩
【歐洲疫情復工地圖】俄羅斯單日再增萬宗確診 西葡強制戴口罩