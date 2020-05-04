【中美角力】特朗普改打反華牌救選情 疫情拖累經濟

▲ 新冠疫情重挫環球經濟，特朗普因應美國國内針對疫情的排華情緒加劇，改打反華牌欲拯救總統大選選情。

中美兩國連日就新型冠狀病毒的起源再起爭論，中美關係再趨惡化。美國總統特朗普致力爭取於今年11月的美國總統大選中連任，但新冠疫情重挫環球經濟，特朗普難單靠經濟牌取勝，因應美國國内針對疫情的排華情緒加劇，特朗普改打反華牌欲拯救選情。

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美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）指，有大量證據顯示新冠病毒來自武漢的一個實驗室，言論觸發中國不滿。《環球時報》發表社評反擊，批評美國政府未能控制疫情，就為配合美國大選而突出病毒起源問題，把美國人的憤怒和注意力轉移至中國。

皮尤研究中心（Pew Research Center）4月公布的民調顯示，約三分之二的美國人對中國有負面看法，數字創近15年的新高，反映美國對華態度因疫情漸趨負面。

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特朗普於疫情初期，曾多次稱中國的抗疫工作出色，更對中國國家主席習近平讚不絕口。但美國的疫情爆發後，外界批評特朗普政府過於輕視疫情，特朗普亦面對極大的輿論壓力。

美國政治新聞網站Politico引述3名知情人士指，民意調查顯示中國將成爲共和黨於11月大選的有力議題，該黨已購買大量電視及社交媒體競選廣告，並在中國議題上增加強硬措辭。特朗普近期的競選廣告，更稱其民主黨對手、美國前副總統拜登（Joe Biden）為「北京拜登」（Beijing Biden），攻擊對手親華。

特朗普的競選廣告更直接表明：

有別於打瞌睡的拜登和其他民主黨騙子，特朗普信守諾言，這正是我們不容許中國利用美國作代罪羔羊來作擺脫的原因。

（Unlike Sleepy Joe Biden and the rest of the Crooked Democrats, President Trump keeps his promises, which is why we're not letting China get away with using America as a scapegoat）

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佛羅里達州共和黨策略師斯溫森（Brian Swenson）認爲，目前要求中國為新冠疫情負責任的美國民眾，不再只局限於特朗普的支持者。

特朗普早前表示，正調查中國是否於新冠疫情早期瞞報疫情。特朗普更表示對中國不滿意（not happy with China）。白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）亦向特朗普建議，政府應減低對中國進口的醫療用品和藥物的依賴。

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