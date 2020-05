【中美角力】特朗普改打反華牌救選情 疫情拖累經濟

▲ 新冠疫情重挫環球經濟,特朗普因應美國國内針對疫情的排華情緒加劇,改打反華牌欲拯救總統大選選情。

中美兩國連日就新型冠狀病毒的起源再起爭論,中美關係再趨惡化。美國總統特朗普致力爭取於今年11月的美國總統大選中連任,但新冠疫情重挫環球經濟,特朗普難單靠經濟牌取勝,因應美國國内針對疫情的排華情緒加劇,特朗普改打反華牌欲拯救選情。

美國安報告:中國瞞疫以囤積醫療物資

【美國疫情】市民威脅暴力「裝修」抗議口罩令 市政府急撤回

美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)指,有大量證據顯示新冠病毒來自武漢的一個實驗室,言論觸發中國不滿。《環球時報》發表社評反擊,批評美國政府未能控制疫情,就為配合美國大選而突出病毒起源問題,把美國人的憤怒和注意力轉移至中國。

皮尤研究中心(Pew Research Center)4月公布的民調顯示,約三分之二的美國人對中國有負面看法,數字創近15年的新高,反映美國對華態度因疫情漸趨負面。

【新冠肺炎】全球確診突破350萬 外媒:疫情已見頂

【俄羅斯疫情】新增確診過萬創新高

特朗普於疫情初期,曾多次稱中國的抗疫工作出色,更對中國國家主席習近平讚不絕口。但美國的疫情爆發後,外界批評特朗普政府過於輕視疫情,特朗普亦面對極大的輿論壓力。

美國政治新聞網站Politico引述3名知情人士指,民意調查顯示中國將成爲共和黨於11月大選的有力議題,該黨已購買大量電視及社交媒體競選廣告,並在中國議題上增加強硬措辭。特朗普近期的競選廣告,更稱其民主黨對手、美國前副總統拜登(Joe Biden)為「北京拜登」(Beijing Biden),攻擊對手親華。

特朗普的競選廣告更直接表明:

有別於打瞌睡的拜登和其他民主黨騙子,特朗普信守諾言,這正是我們不容許中國利用美國作代罪羔羊來作擺脫的原因。

(Unlike Sleepy Joe Biden and the rest of the Crooked Democrats, President Trump keeps his promises, which is why we're not letting China get away with using America as a scapegoat)

【新冠肺炎】巴菲特:美國經濟會再次強盛

【美國疫情】紐約護老院近100人染疫死 市長:絕對恐怖

佛羅里達州共和黨策略師斯溫森(Brian Swenson)認爲,目前要求中國為新冠疫情負責任的美國民眾,不再只局限於特朗普的支持者。

特朗普早前表示,正調查中國是否於新冠疫情早期瞞報疫情。特朗普更表示對中國不滿意(not happy with China)。白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)亦向特朗普建議,政府應減低對中國進口的醫療用品和藥物的依賴。

免費下載 hket App,關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷|立即訂閱送高達$480訂閱禮品