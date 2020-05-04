押注股市勁蝕　外滙基金蝕足一年不及股神巴菲特蝕一季

▲ 巴郡上季投資及衍生工具合約虧損高達702.75億美元（5481億港元）。

新冠肺炎在全球大流行，重創環球經濟及投資市場。無論是「股神」巴菲特（Warren Buffett） 、主權基金，都幾乎無一例外損手。金管局最新宣布，今年首季外滙基金錄得投資虧損861億元，連蝕第四季，並且是蝕最多的一季，但仍然不夠股神傷！

巴郡上季投資及衍生工具合約虧損近5500億元

外滙基金去年第二季開始，分別蝕170億元、20億元及75億元。連同今年首季，投資虧損861億元，累計蝕1126億元，但仍然不夠股神旗下巴郡單季蝕近4000億來得傷。巴郡上季錄得虧損497.5億美元（約3,881億港元），即每股A股虧蝕30,653美元。 季內，巴郡投資及衍生工具合約虧損高達702.75億美元（5481億港元），比上季外滙基金投資虧損金額多逾5倍。

股市急挫累巴郡勁蝕

巴郡指，大部份旗下業務都因為疫情而受到「相對輕微至嚴重」（relatively minor to severe）的負面影響。據巴郡呈交美國證監的持倉報告顯示，上季已沽清其持有達美航空（Delta Air Lines，美：DAL）、西南航空（Southwest Airlines，美：LUV）、美國航空（American Airlines，美：AAL）及聯合航空（United Airline，美：UAL）的股份。

受累股市急挫，巴郡投資組合規模大幅縮水。截至3月底止，巴郡股票證券投資規模達1807.8億美元，較去年第四季減少672.5億美元（5245.5億港元）。本港外滙基金方面，以資產計，首季債券錄得544億進賬，而港股、其他股票及外滙分別錄284億元、831億元、及290億元虧損。雖然港股及其他股票累計虧損達1115億元，但仍遠優於巴郡。

截至2019年底，外滙基金的總資產為4.26萬億元，而巴郡總資產為8177億美元（約6.38萬億港元）。

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編輯：吳敏芳