【五一黃金周】黃家和：入座率回升至正常的7成　籲每檯人數增至8人

▲ 香港餐飲聯業協會會長黃家和指，如果政府放寬人數限制，酒樓業界可配合在其他方面加強防疫，例如把1.5米距離加至1.8米。（資料圖片）

港府因應疫情而實施的多項限聚令及停業令，將於5月4日屆滿。由於本地疫情有收控之勢，餐飲業界近日亦開始要求政府盡快放寬限制。

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香港餐飲聯業協會會長黃家和出席電台節目時表示，在過去數日的假期，因市民外出消費，帶動食肆及餐廳的營業額增加；食肆整體的入座率已回復過往正常時期的7成。 他期望隨著本港連續14日錄得零宗本地確診個案，港府可放寬食肆每枱人數，由4人增加至8人。

▲ 香港餐飲聯業協會會長黃家和透露，過去數日假期，食肆整體的入座率已回復過往正常時期的7成。（資料圖片）

特別是下周日（10日）即將是母親節，黃家和稱很多市民都喜歡一家大小外出用餐，如屆時仍未放寬措施，對很多酒樓的生意會有嚴重影響。他續指，如將每枱人數上限放寬至8人，整體座位使用率可再由7成，再增至8成多。黃又稱，如果政府放寬人數限制，酒樓業界可配合在其他方面加強防疫，例如把1.5米距離加至1.8米；而小店亦可繼續用隔板分隔餐桌。

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至於其餘受停業令影響的行業， 黃家和則認為需視乎情況，例如酒吧有戶外位置，應該可以解除部分的營業禁令，讓酒吧能在有條件和空間下重開。不過，如卡拉OK全在室內地方，傳播風險較高，則應有待當局決定。

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責任編輯：葉泳珊

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