▲ 【阿里巴巴股價】投資者趁5月跌市入貨 阿里巴巴189元見「千人操」買盤

中美關係再度緊張，恒生指數應驗「5窮月」魔咒，恒指於5月開局跌近1000點。近日見弱勢的ATM 3之一阿里巴巴 （09988） ，股價亦跌4%，阿里巴巴今早低見188.2元。不過，投資者趁跌市撈貨，於阿里巴巴189元價位排出「千人操」買盤。

截至中午收市，阿里巴巴中午收報189.1元，跌7.9元或4%，成交31億元。阿里巴巴股價中午收市前曾觸189元，大部分「千人操」買盤已成功入貨。目前排在189元價位的買盤，已縮減至193個，涉22.8萬股。

於早上11時27分，阿里巴巴於189元價位，排出1100個買盤，涉55.6萬股或1.05億元。

中概股近日受壓，加上阿里巴巴淘寶天貓總裁、阿里媽媽事業群總裁蔣凡，因捲入與內地網紅張大奕的桃色緋聞，被取消阿里巴巴合夥人的身份，阿里巴巴自4月17日高見211.8元後回落，阿里巴巴股價距離今早低位188.2元，已累計回調11.1%。

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責任編輯︰梁浩碩