【疫市營商】Uber Eats進駐天水圍區　限時優惠全單免送餐費 （附優惠碼）

居住於天水圍的人士又多個外賣選擇了。 繼三月登陸屯門區後，Uber Eats宣布正式進駐天水圍區，由早上10 時至晚上10時全日無間斷提供外送服務。

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即日起至5月17日，天水圍區用戶專享限時優惠，於Uber Eats 訂購心儀美食並輸入優惠碼「FDTSW2」即可免送餐費。至於天水圍區的新用戶，於即日起至5月31日憑優惠碼「NUTSW2」，首單滿100元即享減60元優惠。

另外，Uber Eats早前亦公布一系列措施支援本地商戶，其中包括下調平台服務費、提供更靈活的每日現金結算，以及豁免新合作餐廳的一次性啟動費。最近則新推出餐廳貼士功能，鼓勵一眾食客於結賬時選擇以10元貼士支持心愛的餐廳，而貼士將會全數給予餐廳。與此同時，食客亦可選擇為一眾送餐夥伴送上貼士以表支持。

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責任編輯：蘇穎琪

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