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【前立會議員】證監會控黃宜弘、梁鳳儀擬「勤+緣」挪用資金7000萬 兩人否認

金融經濟 23:30 2020/05/04

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圖為勤+緣創辦人梁鳳儀（左）。（資料圖片）

有本地傳媒報道，證監會入稟高等法院，指控星美文化 （02366） 前身「勤+緣」創辦人梁鳳儀及其丈夫、前立法會議員黃宜弘涉嫌捏造虛構交易，挪用集團的資產。證監會指，兩人於2010年至2012年間，借用21個「人頭」成立多間離岸公司，抬高176套電視劇播映權轉讓交易協議書的價格，挪用公司7,000多萬資金。

梁鳳儀及黃宜弘否認指控

梁鳳儀及黃宜弘晚上發出聲明，稱完全不同意上述的民事指控，強調民事訴訟已於去年10月進入司法程序，過去6個多月，他們的律師團隊全力抗辯，深信案件會獲得公平處理。

值得注意，是次涉案的梁鳳儀為1990年代的暢銷作家，主要寫作商界、財經界故事，其後一直在商界發展，與證監會副行政總裁梁鳳儀，碰巧同名同姓。

報道引述入稟狀指，該等買賣協議於2010年10月至12年3月間，集團子公司Progressive Chic Development全權控制的Jaco Resources向7間離岸賣家公司買入電視劇播映權，涉資3.3億元。

入稟狀又指，交易涉及的離岸公司的股東、董事或授權簽署人均為梁鳳儀及黃宜弘的相熟朋友，或是集團員工。21個「人頭」包括梁鳳儀私人助理的家姑、契媽、密友等。證監會稱，上述的電視劇集轉讓播映權交易不是正常交易，而是梁鳳儀或與黃宜弘有分參與的計畫，收款公司更或由梁鳳儀幕後所控制，涉及金額最少3,520萬元，更可能高達7,427萬元。

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編輯：袁諾曦

香港股票 星美文化旅遊（02366） 梁鳳儀 黃宜弘 證監會 電視

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