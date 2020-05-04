  • 31°C
香港時間 : 2020504日 (一) 13:09
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

美國安報告：中國瞞疫以囤積醫療物資

環球政治 11:34 2020/05/04

分享：

美國安報告：中國瞞疫以囤積醫療物資

新冠肺炎疫情令中美關係進一步緊張，有美媒取得一份由美國國土安全部（DHS）撰寫的報告，報告指中國在1月初「故意掩蓋疫情的嚴重性」（intentionally concealed the severity of the pandemic），趁機囤積醫療物資。報告與美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）近日指責中國的口徑一致。

全球確診突破350萬 外媒：疫情已見頂

俄羅斯新增確診過萬創新高

美聯社取得DHS在5月1發表長達4頁的情報報告，指中國在淡化疫情的嚴重性之際，增加進口並減少出口醫療物資。

報告顯示，中國在1月大幅增加進口278%的外科口罩、72%的保護衣、32%的醫療手套；減少出口48%的醫療手套、 71%的保護衣、48%的醫療手套、45%呼吸機、56%的插管套件、53%的溫度計，58%的棉花棒。

約翰遜：醫生曾準備宣布不治

巴菲特：美國經濟會再次強盛

報告更指，北京政府「否認出口限制一事，並藉由混淆和延遲提供貿易數據來掩飾其行為」（denying there were export restrictions and obfuscating and delaying provision of its trade data）。

對於被指囤積防疫物資，中國外交部此前一直否認指控。中方又指出中國的疫情並未結束，對相關醫療物資的需求也很大，而中方也積極為有需要的國家提供防疫物資。

歐盟外長：之前對中國有點天真 今後將更現實

【金正恩現身】兩韓開火 南韓：北韓非故意挑釁

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

相關文章

【新冠肺炎】全球確診突破350萬 外媒：疫情已見頂
今日
【新冠肺炎】全球確診突破350萬 外媒：疫情已見頂
【俄羅斯疫情】新增確診過萬創新高
今日
【俄羅斯疫情】新增確診過萬創新高
【英國疫情】約翰遜兒子改名有玄機
2020/05/03
【英國疫情】約翰遜兒子改名有玄機
【英國疫情】約翰遜：醫生曾準備宣布不治
2020/05/03
【英國疫情】約翰遜：醫生曾準備宣布不治
【新冠肺炎】巴菲特：美國經濟會再次強盛
2020/05/03
【新冠肺炎】巴菲特：美國經濟會再次強盛
傳染病 疫情 外交 保護衣 口罩 中國 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【中美角力】特朗普改打反華牌救選情 疫情拖累經濟

下一篇文章

【美國疫情】市民威脅暴力「裝修」抗議口罩令 市政府急撤回
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【英國疫情】約翰遜：醫生曾準備宣布不治
【英國疫情】約翰遜：醫生曾準備宣布不治
金正恩手腕有疤痕 專家：似有做心臟手術
金正恩手腕有疤痕 專家：似有做心臟手術
【美國疫情分佈圖】確診創一周新高 紐約提早結束學年
【美國疫情分佈圖】確診創一周新高 紐約提早結束學年
【股神損手】巴郡上季蝕近3900億 巴菲特清倉4大航空股
【股神損手】巴郡上季蝕近3900億 巴菲特清倉4大航空股
新型冠狀肺炎全球疫情（05月04日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月04日 時間13:00）
【歐洲疫情復工地圖】俄羅斯單日再增萬宗確診 西葡強制戴口罩
【歐洲疫情復工地圖】俄羅斯單日再增萬宗確診 西葡強制戴口罩