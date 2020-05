▲ 美國安報告:中國瞞疫以囤積醫療物資

新冠肺炎疫情令中美關係進一步緊張,有美媒取得一份由美國國土安全部(DHS)撰寫的報告,報告指中國在1月初「故意掩蓋疫情的嚴重性」(intentionally concealed the severity of the pandemic),趁機囤積醫療物資。報告與美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)近日指責中國的口徑一致。

美聯社取得DHS在5月1發表長達4頁的情報報告,指中國在淡化疫情的嚴重性之際,增加進口並減少出口醫療物資。

報告顯示,中國在1月大幅增加進口278%的外科口罩、72%的保護衣、32%的醫療手套;減少出口48%的醫療手套、 71%的保護衣、48%的醫療手套、45%呼吸機、56%的插管套件、53%的溫度計,58%的棉花棒。

報告更指,北京政府「否認出口限制一事,並藉由混淆和延遲提供貿易數據來掩飾其行為」(denying there were export restrictions and obfuscating and delaying provision of its trade data)。

對於被指囤積防疫物資,中國外交部此前一直否認指控。中方又指出中國的疫情並未結束,對相關醫療物資的需求也很大,而中方也積極為有需要的國家提供防疫物資。

