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【美國疫情】市民威脅暴力「裝修」抗議口罩令 市政府急撤回

環球社會熱點 11:31 2020/05/04

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俄克拉荷馬州有民眾，威脅暴力破壞商店，抗議市政府推行口罩令。

新型冠狀病毒疫情持續，香港等地區實行全民戴口罩，防疫成效顯著，美國歐洲地區開始效法。美國俄克拉荷馬州有城市推行口罩令，卻令市民極度不滿，威脅暴力破壞商店抗議，市政府見群情洶湧，緊急撤回口罩令。

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戲劇性的事件，發生在俄克拉荷馬州中部城市斯蒂爾沃特（Stillwater），市政府出於防疫考慮，早前頒令強制市民在食肆及商店戴口罩，豈料引發民間極強烈反對聲，有民眾威脅暴力抗議，更宣稱會動用槍械。

市政府在壓力下，回應民間訴求，緊急撤回口罩令。市長喬伊斯（Will Joyce）發聲明宣布決定，坦言市民反應之強是意料之外，市政廳甚至接到恐嚇電話，員工遭到暴力威脅，商店受到滋擾，他對引發這些情況道歉。

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當局修改口罩令內容，不再強行要求市民配戴，改為自願。不過，他在聲明中強烈呼籲民眾身處人群中時，應戴口罩，並繼續強制須接觸公眾的工人戴口罩。

美國確診人數增長逐漸平穩，但縱觀全球，仍是疫情相對嚴重的國家，不少地方政府出於謹慎考慮，未放寬種種防疫措施，引起反彈，上周密歇根州就有民眾持槍到州議會大樓示威，要求解除封鎖措施。

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責任編輯：文青青

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