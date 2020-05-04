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【限聚令】政府擬放寬限聚人數4人變8人　餐飲股母親節前喜訊？

金融經濟 13:56 2020/05/04

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港府多項防疫措施將於本周四（7日）屆滿，消息指限聚令不會全面撤銷，但限聚人數有望可放寬。

限聚令有望放寬，受限聚令影響的餐飲業在周日（10日）母親節前或有望有好消息，消息指，港府擬放寬限聚令及食肆規管，4人限聚或增至8人，同時戲院、美容院、健身室本周內或可重開。

不過，據悉，政府會繼續維持食桌之間最少有1.5米距離或有效的隔板的要求。

大快活、稻香逆市升　其他餐飲股續弱

消息傳出後，個別本地餐飲股由低位反彈，大快活 （00052） 低位反彈2.5%，午後逆市保持升0.6%。不過，大家樂 （00341） 最新仍跌2.5%，翠華 （01314） 跌1.5%，太興 （06811） 就跌4%。

母親節為酒樓重要節日之一，酒樓股表現未見突出。稻香 （00573） 升近1%，利寶閣 （01869） 仍跌2%，敘福樓 （01978） 跌3.6%，最新公布延簽深水埗酒樓租約的「煌府」母企首灃控股 （01703） 更跌5.6%。

事實上，港府多項防疫措施將於本周四（7日）屆滿，包括4人限聚令、食肆限制、及11個被關閉的行業，包括美容院、按摩院、遊戲機中心、浴室、健身中心、遊樂場所、派對房間、夜店或夜總會、卡拉OK、麻將耍樂處所、酒吧或酒館。

相關文章：【餐飲寒冬】限聚令下邊間連鎖餐廳最慘？ 等數據話你知

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編輯：袁諾曦

香港股票 限聚令 餐飲 翠華控股（01314） 太興集團（06811） FAIRWOOD HOLD（00052） 大家樂（00341） 新冠肺炎疫情

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