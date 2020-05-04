金管局余偉文：利息有回落空間　1個月拆息逾一年低、更多樓按低於封頂息

▲ 1個月HIBOR 跌至逾一年低，更多樓按跌穿封頂利息。

金管局總裁余偉文今早上立法會，余偉文指出，雖然香港經濟受新冠疫情衝擊，但貨幣市場穩定，樓市未現周期性轉變。港元近期屢觸及強方兌換保證，金管局也主動逐步減發200億外匯基金票據，余偉文解釋，相信是資金流入港股以及港美息差交易活動，引致港元持續強勢，料香港銀行總結餘會在未來兩周升至950億元水平。

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隨總結餘由年初的約540億元水平增至近千億，余偉文稱，港元拆息在近期已轉下跌，估計利息尚有下調空間。

據銀行公會最新資料，1個月HIBOR（港元銀行同業拆息）周一報1.06125厘，為逾一年新低，較上日再跌8.714基點。

每100萬元樓按 每月節省約100元支出

以市場低至H+1.24厘計，H按實際息已回落低至2.30厘，較個別樓按計劃封頂利息2.5厘，漸有較明顯差距。

以樓按2.3厘、還款年期25年計，每100萬元按揭貸款，相對以往2.5厘封頂息水平，H按供款人每月可節省約100元樓按支出。

余偉文：港府大額支援經濟 不影響聯匯信心

樓市方面，余偉文指，香港樓價反覆，二手樓成交量逐步轉趨活躍，未見有周期性轉變。

整體經濟方面，他認為全球都推出措施支援經濟，港府做法與外國類似，雖然近期有評級機構下調香港評級，但相信他們不會對香港動用儲備而有很大意見，也不影響外界對聯滙的信心。

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編輯：麥德銘、吳敏芳