iMessage新專利　可直接編輯已發出訊息

▲ 消息指，Apple近日提出專利申請，進一步加強iMessage功能，讓用戶可以編輯已送出的訊息。

iMessage、WhatsApp、Telegram及WeChat等都是不少人常用的通訊應用程式，不少通訊應用程式都有訊息收回功能，讓用戶可以作出即時修改。不過，如果用使用iMessage，一出錯就已經「恨錯難返」。消息指，Apple近日提出專利申請，進一步加強iMessage功能，讓用戶可以編輯已送出的訊息。

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iMessage自2011年推出以來，其通訊服務一直都落後於競爭對手WhatsApp和Telegram。據網站MacRumors報道，Apple終於在去年12月，向美國專利商標局（USPTO）申請一項新專利，表示計劃在iOS 14引入一系列的改動，當中就詳細介紹如何針對已發出的iMessage訊息進行編輯功能。

這項iMessage的新專利可讓用戶快速查看訊息、查看內容、即時翻譯等。而用戶只要長按訊息，就可以在操作選單中選擇更正內容，甚至完全更改訊息內容。為了避免造成誤解，對話雙方都可以看到訊息的修改紀錄，並且查看已編輯內容，收件人可以看到被編輯前的內容。Apple表示，這項新專利將為用戶帶來更好的訊息傳遞體驗，用戶毋須重新發送新訊息來更正以前編寫的內容。

▲ 為了避免造成誤解，對話雙方都可以看到訊息的修改紀錄，並且查看已編輯內容，收件人可以看到被編輯前的內容。（網站 9to5mac 截圖）

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不過，現時此功能仍處於專利申請階段，未知Apple會否真的應用在之後的 iOS中，相信用戶仍需要等待一段時間才會知道詳情。

責任編輯：施雯雯

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