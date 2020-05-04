【港股分析】中美貿易紛爭或重臨　公用股再成避風港？

特朗普一句徵收中國關稅作為報復，市場又重燃貿易戰的憂慮。若真的加徵，中國報復機會不小，經濟或再走下坡，油價反彈冇憧憬，暫時不宜撈底。

今早恒指一度急插逾900點，藍籌普遍跌幅唔細，不過公用板塊相對跌幅較少，其抗跌力又再波動市下顯現。截至10時20分，中電(00002)跌2.5%，煤氣(00003)2.2%，電能(00006)跌2.6%，長江基建(01038)僅跌1.6%。

事實上，4隻股有自身的長短處。中電經營現金流有220億元，屬香港公用股中最高，派息相對有保證，上年度派息仍然微增。集團有澳洲業務在身，或受滙率波動影響。目前中電股息率接近3.8厘。

煤氣以往賣點是送紅股，不過今年減派令其失色不少。不過集團有不少收入由內地業務帶動，近5年中國地區的營業額就有50.9%累計增長。之前股價下跌相信部分反映今年內地業務受疫情時影響，可轉而憧憬內地經濟恢復或其他刺激經濟措施。集團缺點是估值貴，PE近32倍，股息率僅2.6厘。

另外電能及長建亦是收息之選，業務遍及海外地區有助分散風險，不過近年收購核心資產時屢次碰壁﹐增長力或有所減退。現價股息率分別為5.5及5.4厘。