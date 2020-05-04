【新冠肺炎】約翰遜首談染病經歷　醫院一度擬定死訊

英國首相約翰遜（Boris Johnson）上周接受「太陽報」專訪時，首次談到他染病時的細節，他此前因新冠肺炎入院，當時醫生曾準備宣布他的死訊，英國政府亦針對他一旦病故擬定應變計畫，以應對「史達林之死」的情況，他又指入院後情況確實不好，醫生曾考慮是否為他插管。

約翰遜在受訪時證實，英國政府曾準備出現「史達林之死」時的策略。「史達林之死」是指前蘇聯領導人史達林（Joseph Stalin）病逝後，蘇聯出現的權力鬥爭。英國亦設有副首相一職，但職位在保守黨2015年勝選後一直懸空，而且憲法亦未規定副首相的職務，亦沒有指出在首相後可暫代首相。約翰遜當初入院後，首相職務是由外交大臣藍韜文（Dominic Raab）暫代。

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55歲的約翰遜在上月27日確診感染新冠肺炎，在官邸自我隔離十天後，因病情未見好轉而於四月五日住院，及後病情好轉出院，與前往鄉間別墅靜養，直至最近才「全面復工」。約翰遜承認，他在官邸隔離期間曾拒絕入院，並一直透過視訊會議領導政府抗疫，直至後來病徵愈發嚴重，「病到頭昏腦脹，如酒醉般昏昏沉沉」，他仍然告訴醫生不想入院，但醫生堅持送他入院，「如今想來，醫生強迫我入院是對的。」

約翰遜又在專訪中指，入院後病況未見好轉，「最差時有一半機會可能要插管」，「指數一直都往不好的方向走，我知道他們必須要有應變，醫生已準備好許多方案」，形容當時心情非常沮喪，不能理解為何身體無法好起來。

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