  • 29°C
香港時間 : 2020504日 (一) 11:37
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:美股戰報

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】約翰遜首談染病經歷　醫院一度擬定死訊

環球政經 10:15 2020/05/04

分享：

英國首相約翰遜（Boris Johnson）上周接受「太陽報」專訪時，首次談到他染病時的細節，他此前因新冠肺炎入院，當時醫生曾準備宣布他的死訊，英國政府亦針對他一旦病故擬定應變計畫，以應對「史達林之死」的情況，他又指入院後情況確實不好，醫生曾考慮是否為他插管。

約翰遜在受訪時證實，英國政府曾準備出現「史達林之死」時的策略。「史達林之死」是指前蘇聯領導人史達林（Joseph Stalin）病逝後，蘇聯出現的權力鬥爭。英國亦設有副首相一職，但職位在保守黨2015年勝選後一直懸空，而且憲法亦未規定副首相的職務，亦沒有指出在首相後可暫代首相。約翰遜當初入院後，首相職務是由外交大臣藍韜文（Dominic Raab）暫代。

相關新聞: 【約翰遜報恩】兒子取名自入院時主診醫生

相關新聞: 【英國政情】大病初愈　約翰遜與未婚妻喜獲麟兒

55歲的約翰遜在上月27日確診感染新冠肺炎，在官邸自我隔離十天後，因病情未見好轉而於四月五日住院，及後病情好轉出院，與前往鄉間別墅靜養，直至最近才「全面復工」。約翰遜承認，他在官邸隔離期間曾拒絕入院，並一直透過視訊會議領導政府抗疫，直至後來病徵愈發嚴重，「病到頭昏腦脹，如酒醉般昏昏沉沉」，他仍然告訴醫生不想入院，但醫生堅持送他入院，「如今想來，醫生強迫我入院是對的。」

約翰遜又在專訪中指，入院後病況未見好轉，「最差時有一半機會可能要插管」，「指數一直都往不好的方向走，我知道他們必須要有應變，醫生已準備好許多方案」，形容當時心情非常沮喪，不能理解為何身體無法好起來。

#即睇iMoney全新網站 【imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

 

撰文 : 國際組

疫情 外交 約翰遜 醫生 英國 太陽報 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【港股分析】中美貿易紛爭或重臨　公用股再成避風港？

下一篇文章

【不斷更新】公務員今日起分階段復工 勞福局等四部門安排
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【有盈退休】曾智華：退休後的七個STAY
【有盈退休】曾智華：退休後的七個STAY
【北韓政局】金正恩現身「疑點重重」　眼尖網民圈出這些疑點
【北韓政局】金正恩現身「疑點重重」　眼尖網民圈出這些疑點
【健康之道】股壇大隻佬郭思治　每日餐單及運動量大公開
【健康之道】股壇大隻佬郭思治　每日餐單及運動量大公開
【被換掉的領導】金正恩次兄長金正哲熱愛結他 「藝術家性格」被父親看不起
【被換掉的領導】金正恩次兄長金正哲熱愛結他 「藝術家性格」被父親看不起
【巴郡股東會】股神也看不透巿場 叮囑有一件事千萬不要做！
【巴郡股東會】股神也看不透巿場 叮囑有一件事千萬不要做！
【餐飲業寒冬】內地網紅店喜茶結束香港3／4門店
【餐飲業寒冬】內地網紅店喜茶結束香港3／4門店