  • 31°C
香港時間 : 2020504日 (一) 13:09
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【長和整口罩】屈臣氏港產口罩WatsMask 5月中發售　最平70元30片（多圖、有片）

金融經濟 10:41 2020/05/04

分享：

長和 （00001） 旗下的屈臣氏宣布，屈臣業實業將改建部分廠房設施，設立無塵車間生產線，推出香港製造的自家口罩品牌「WatsMask WeCare」，首批屈臣氏口罩將於5月中旬於香港屈臣氏分店及電子商店陸續公開發售。屈臣氏指，WatsMask WeCare口罩一盒30片，售價為79.9元，「易賞錢」會員就可用優惠價69.9元，料每月產能最高可達1,000萬個。

事實上，長和系主席李澤鉅早已透露會自設口罩生產綫，而李嘉誠基金會亦有向香港前線醫護人員贈送醫療物資。

相關文章：李澤鉅：有些國家員工不愛戴口罩　遲些公布口罩生產相關消息

首批生產的WatsMask 口罩採用三層過濾防護設計，內層柔軟親膚，採用獨立包裝，經SGS測試符合B.F.E. 及P.F.E 細菌及顆粒過濾率≥ 99%，所有口罩批次亦已安排ASTM Level 1 & 2 認證。屈臣氏指，預計每月產能將能逐步擴充至1,000萬個，而口罩盒印上「Care For U」的打氣字句。

設6條自動口罩生產綫

屈臣氏表示，自疫情之初已不分晝夜在全球搜羅口罩，由於需求持續龐大，經評估環球供應後，3月決定開始籌備口罩生產，1個月內改建位於大埔的屈臣氏蒸餾水廠房的部分設施，並動用20名工程人員，設立符合ISO 14644-1 CLASS 8標準的無塵車間，備有6條全天候自動生產綫。廠房每星期均有一天停產以便進行定期紫外線消毒，並清潔廠房環境及設備，確保衛生安全。

屈臣氏也在影片網站上載WatsMask 生產線簡介。

屈臣氏自家口罩將於5月中公開發售，口罩盒會印上Care For U的打氣字句。

屈臣氏已改建大埔的屈臣氏蒸餾水廠房的部分設施生產口罩。（屈臣氏提供圖片）

屈臣氏自家口罩上印有「Care For U」的打氣字句。（屈臣氏提供圖片）

每個屈臣氏自家口罩都採用獨立包裝（屈臣氏提供圖片）

相關文章：【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）

免費下載hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

編輯：袁諾曦

香港股票 長和（00001） 疫情 口罩 屈臣氏
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港股前瞻】「5窮月」恒指例淡？基金：今個月睇升　騰訊阿里巴巴可買
【港股前瞻】「5窮月」恒指例淡？基金：今個月睇升　騰訊阿里巴巴可買
【餐飲寒冬】喜茶分店連環結業　香港只剩兩間分店營業
【餐飲寒冬】喜茶分店連環結業　香港只剩兩間分店營業
【恒指黑期】道指收市跌622點黑期累積低水928點 貿易戰憂慮重燃
【恒指黑期】道指收市跌622點黑期累積低水928點 貿易戰憂慮重燃
山頂纜車132周年優惠 身份證有「1、3、2」購票低至半價
山頂纜車132周年優惠 身份證有「1、3、2」購票低至半價
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）